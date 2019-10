Aker Solutions økte omsetningen i tredje kvartal 2019 over samme periode i fjor, etter et kvartal med økt aktivitet i alle selskapets segmenter.

Det kommer frem i tallene fra selskapet som ble lagt frem tidlig onsdag.

Oljeserviceselskapet leverte et brutto driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 553 millioner kroner, opp fra 463 millioner i tredje kvartal i fjor.

Resultat per aksje ble 0,30 kroner, mot 0,50 kroner per aksje i fjor. Det var ventet 0,39 kroner per aksje, ifølge TDN Direkt, skriver Finansavisen.

– Vi leverte nok et kvartal med omsetningsvekst over fjoråret. Det reflekterer flere gode avgjørelser og høye aktivitetsnivåer, sier Luis Araujo, toppsjef i Aker Solutions, ifølge en børsmelding.

Ordrereserve på 27,4 mrd. kroner

Selskapet trekker frem arbeidet på gigantfeltet Johan Sverdrup som et høydepunkt fra kvartalet – produksjonen på feltet begynte som kjent den 5. oktober, to måneder før skjema og under budsjettet, heter det i børsmeldingen.

I tredje kvartal sikret selskapet ordrer for 4,7 milliarder kroner. Selskapet har nå en ordrereserve på 27,4 milliarder kroner.

Aker Solutions venter en omsetningsvekst for 2019 på 12 prosent, omtrent den samme vekstraten som fjoråret. For 2020 venter selskapet en liten nedgang i både omsetning og brutto driftsresultat før avskrivninger (EBITDA).

– Etter å ha levert en omsetningvekst på nesten 25 prosent og stabile marginer over de siste to årene, forventer vi å se noe lavere omsetning og marginer neste år, sier Arajuo.

Legger frem ny og grønn strategi

Samtidig varsler selskapet at de legger frem en ny og bærekraftig strategi under navnet 20/25/30.

Planen legger mål for at 20 prosent av den fremtidige omsetningen skal komme fra fornybar energi, 25 prosent fra lavkarbonløsninger, og den resterende andelen skal komme fra olje og gass – innen 2030.

Lavkarbonløsninger inkluderer blant annet karbonfangst.

Dermed sikter selskapet mot at halve omsetningen skal være «grønn» innen 2030.

Fredag forrige uke skrev Aker Solutions i en børsmelding at selskapet har sammen med EDP Renewables kjøpt en “vesentlig andel” i utviklingsselskapet Korea Floating Wind Power, eller KFWind i kort.

Dermed går duoen sammen for å utvikle en flytende vindfarm på 500 megawatt i Sør-Korea.