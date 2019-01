Etter at selskapet har sikret seg seks kontrakter i forbindelse med byggingen av Johan Sverdrup-feltet, melder Aibel i dag at Equinor benytter seg av bro-opsjonen fra en tidligere kontrakt. Verdien på kontrakten er 200 millioner kroner, ifølge Aibel.

Aibel er allerede i gang med byggingen av P2-prosessplattformen til Equinors fase 2 av Johan Sverdrup-ubyggingen, og byggingen av broen legges til i dette prosjektet.

Les mer om Johan Sverdrup-utbyggingen i faktaboksen under:

Fakta Forlenge Lukke Johan Sverdrup Oljefelt: Johan Sverdrup ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, cirka 14-15 mil vest for Stavanger.

Produksjonsstart: Ventet november 2019. Feltet har en forventet levetid på 50 år. Feltet skal drives med kraft fra land som kommer på plass i fase 2-utbyggingen i 2022.

Gigant: Når produksjonen er på topp vil den utgjøre 25 prosent av all norsk olje- og gassproduksjon. De forventede ressursene er mellom 2,1 og 3,1 milliarder fat olje.

Fase 1: Johan Sverdrup-feltet fase 1 skal bestå av fire plattformer, som skal bindes sammen med tre gangbroer.

Fase 2: I fase to kommer det en prosessplattform, i tillegg til utbygging av satellittene Kvitsøy, Avaldsnes og Geitungen. Produksjonsstart i 2022.

Norsk: Over 70 prosent av kontraktene på Johan Sverdrup-prosjektet har gått til norske leverandører.

Balansepris: Oljeprisen for at feltet skal gå i balanse, ligger på 25 dollar fatet.

Bygges i Thailand

– Dette er enda en viktig kontrakt for Aibel på Johan Sverdrup-feltet. Ved å tildele oss den sjuende strake kontrakten for et av Norges mest betydningsfulle industriprosjekter, bekrefter Equinor at de er fornøyd med både tidligere prosjektleveranser og pågående arbeid, sier Nils Arne Hatleskog som er konserndirektør i Aibel.

Broen, som skal gå mellom P2-prosessplattformen og stigerørsplattformen på feltet, er 100 meter lang og veier rundt 1.350 tonn. Kontrakten innebærer at Aibel skal stå for prosjektering, innkjøp og fabrikasjon av broen.

Designet av broen er allerede i gang, og skjer ved Aibels kontor i Asker. Selve konstruksjonen av broen skjer ved Abeils verft i Thailand, og skal starte i midten av 2020.

Broen leveres etter bygging til Aibels veft i Haugesund i slutten av 2021, samtidig som P2-plattformdekket er på plass ved samme verft.

– Tidspunktet for brokonstruksjonen er perfekt, da den kommer inn mot slutten av det pågående konstruksjonsarbeidet i Thailand, sier prosjektdirektør for P2-prosjektet hos Aibel, Stig Jessen.

Klar til produksjon i 2022

Fase to av Johan Sverdrup inkluderer P2-prosessplattformen, modifikasjoner på stigerørsplattformen og feltsenteret, i tillegg til landkraftanlegget på Haugsneset.

Når del to av gigantprosjektet er ferdig og klar til produksjon i siste del av 2022, vil kapasiteten på oljeproduksjonen øke fra 440.000 fat olje per dag til 660.000 fat olje.