Høsten 2017 skrev skaperen bak det populære «stolt oljearbeider»-filteret på Facebook og Equinor-tillitsvalgt, Idar Martin Herland, to leserinnlegg i Stavanger Aftenblad.

I leserinnleggene tok askøyværingen opp problemstillinger knyttet til mangel på samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte for å løse utfordringer på arbeidsplassen.

Advarsel

Kort tid etter fikk Herland en skriftlig advarsel fra Equinor grunnet brudd på lojalitetsplikten ovenfor bedriften. Advarselen omhandlet det siste leserinnlegget «Misnøyens beger renner over!»

22. oktober skal saken opp i arbeidsretten.

– Jeg har hatt denne saken hengende over meg i to år og er lettet over at saken nå skal behandles. Når ting har blitt slik de er nå mener jeg at arbeidsretten er en god løsning, sier Herland til Stavanger Aftenblad.

«Røykesaken»

Det var den såkalte «røykesaken» som førte til leserinnlegget. Equinor hadde nemlig ønske om å fjerne røykerom på plattformene på sokkelen. Dette resulterte i at ansatte lagde Facebook-gruppa «Stopp mobbing av røykere som arbeider på norsk sokkel». Her viste Herland også til stor støtte fra ikke-røykere om bord.

Lojalitetsplikten

I februar i fjor skrev Aftenbladet at Equinors Siri Espedal Kindem, områdedirektør for drift nord, viste til brudd på lojalitetsplikten overfor bedriften for å begrunne den skriftlige advarselen.

Den gang pekte Equinor på at innleggets form og innhold tilsa at ytringsfriheten i dette tilfellet ikke hindret Equinor i å gi en reaksjon i form av en advarsel grunnet brudd på lojalitetsplikten.

Resultatløse forhandlinger

Den såkalte «røykesaken» har siden vært behandlet flere ganger i tillitsmannsapparatet. Det har vært forhandlinger mellom Equinor og Safe-klubben uten noen løsning.

Heller ikke forhandlinger mellom Safe og Norsk olje og gass førte fram. Før sommeren var saken til behandling hos hovedorganisasjonene Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Dette var også resultatløst.

Saken er berammet i arbeidsretten 22. til 24. oktober, og det er YS og NHO som er parter i saken.