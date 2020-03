Mario Mehren er konsernsjef i Wintershall Dea. Foto: Jon Ingemundsen More

Wintershall Dea og Aker BP kutter årets letebudsjett med milliarder

Flere selskaper reduserer nå letingen på norsk sokkel på grunn av den pågående krisen.

Ola Myrset / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 24.03.2020 08:31

Oljeprisen ligger rundt 25 dollar fatet og har ikke vært lavere siden 2003. Gassprisene har vært svake i lang tid. Koronaviruset fører til uvisshet om aktiviteten i verdensøkonomien framover.

Det er mange faktorer som skaper usikkerhet for olje- og gasselskapene for tiden.

I forrige uke avholdt tyske Wintershall Dea sin årlige kapitalmarkedsdag ved hovedkontoret i Kassel. For første gang skjedde det uten journalister og analytikere til stede.

Som følge av koronaviruset ble hele seansen med konsernsjef Mario Mehren overført via video. Etterpå svarte Mehren på innsendte spørsmål.

Opptil 2,3 milliarder

Og det er ingen tvil om at de pågående krisene også påvirker Wintershall Dea kraftig. Det gir seg blant annet utslag i at letebudsjettet barberes fra 340 millioner euro i fjor til mellom 150 og 250 millioner i år.

Det innebærer en nedgang på mellom 1,1 og 2,4 milliarder kroner med dagens eurokurs.

Kuttene kommer også til å ramme leteaktiviteten på norsk sokkel.

– Norge er en viktig del av vår letevirksomhet. Det vil komme reduksjoner der som i resten av vår portefølje, sier konsernsjef Mehren på spørsmål fra Aftenbladet.

Venter fall

– Dette kommer til å bli et veldig krevende år for hele bransjen, tror Mehren.

Wintershall Dea ble etablert da de tyske selskapene Wintershall og Dea fusjonerte i fjor. Selskapet har rundt 650 ansatte i Norge inkludert innleide og er blant de mellomstore produsentene med 150.000 fat daglig.

Oljedirektoratet (OD) kan foreløpig ikke si noe konkret om hvilke utslag de usikre tidene kan gi for letingen i år. Man legger imidlertid ikke skjul på at det ligger an til et fall.

Opprinnelig var det ventet rundt 50 letebrønner på norsk sokkel i år.

– Det er for tidlig å si hvordan letingen vil påvirkes. Men vi vet at antallet letebrønner øker når oljeprisen stiger. Det motsatte vil vi nok se når oljeprisen faller, mener letedirektør Torgeir Stordal i OD.

Flere selskaper har imidlertid allerede offentliggjort konkrete kuttplaner.

Reduserer med 20 prosent

Mandag morgen sendte Aker BP ut en børsmelding, der det blant kommer fram at årets letebudsjett kuttes med 20 prosent – fra 500 til 400 millioner dollar.

Det innebærer et kutt på nesten 1,2 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

Aker BP skulle egentlig bore ti letebrønner på norsk sokkel i år, men det er allerede bestemt at to av dem utsettes.

– Ytterligere tiltak vurderes, inkludert utsettelse av flere letebrønner, skriver selskapet i børsmeldingen.

Aker BP skriver videre at det planlegges betydelige letekutt også de neste to årene.

Equinor planlegger kutt

I forrige uke meldte også oljeselskapet Okea at det kutter årets letebudsjett med 90 prosent som følge av den usikre situasjonen.

Equinor har foreløpig ikke kommet med konkrete kuttplaner. Det er imidlertid ventet at det snart kommer.

– Equinor har begynt implementering av tiltak for å redusere driftskostnader, investeringer og letekostnader. Oppdaterte fremtidsutsikter forventes presentert innen utgangen av mars 2020, skrev selskapet i en børsmelding mandag morgen.

Trenger nye funn

Redusert leting kan få betydelige følger for aktiviteten på norsk sokkel framover. Fra midten av 2020-tallet kommer produksjonen til å falle kraftig uten nye funn.

Uten nye funn og påfølgende utbygginger blir det også mindre arbeid til leverandørbedriftene.

– Det er viktig at selskapene fortsetter å lete. Vi må utnytte teknologien og dataene vi har. Det er også sentralt at det letes i modne områder. Der kan det finnes store skatter, sier OD-sjef Ingrid Sølvberg til Aftenbladet tidligere i år.