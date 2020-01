SAKSØKT IGJEN: Asle Solheim var styreleder i Bergen Group Hanøytangen fra 2013 til 2015. Arkivfoto: John Økland

Fire nye selskaper saksøker den tidligere Bergen Group-sjefen

Asle Solheim har vunnet to rettsrunder etter at Bergen Group Hanøytangen gikk konkurs. Nå må han møte i retten igjen.

13.01.2020

Oppvasken etter Bergen Group Hanøytangen fortsetter, over fire år etter at selskapet gikk konkurs.

Den børsnoterte verftsgruppen Bergen Group bestemte seg i 2014 for å satse på offshoremarkedet, etter å ha lidd store tap.

Spydspissen skulle være det heleide datterselskapet Bergen Group Hanøytangen (BGHT), som var bygget rundt en enorm tørrdokk på Hanøytangen utenfor Bergen.

De nye planene ble aldri den suksessen Bergen Group hadde håpet. Offshoremarkedet stupte som en følge av fall i oljeprisen høsten 2014.

Gikk konkurs

Omtrent samtidig landet BGHT sin første store kontrakt: overhalingen av Fred. Olsen Energy sin nesten 40 år gamle leterigg «Borgland Dolphin».

Jobben til 1,3 milliarder kroner skulle ta 90 dager, men var ikke ferdig før det var gått drøye fem måneder – i februar 2015.

Prosjektet endte ikke godt for noen av partene. Riggen fikk ikke jobb, og ble etter hvert lagt opplag. I september 2015 gikk Bergen Group Hanøytangen konkurs, mens underleverandørene fortsatt mente å ha nesten 340 millioner kroner utestående.

Bostyrer Gunnar Haahjem sier at bobehandlingen nærmer seg slutten, og at det ligger an til at kreditorene vil få mellom 35 og 45 prosent av kravene sine utbetalt.

Han har allerede møtt i retten flere ganger, mot kreditorer som mener de har krav på mer penger fra boet.

Les mer om bobehandlingen i faktaboksen under

Fakta Bobehandlingen Bobehandlingen som skal avgjøre hvor mye kreditorene faktisk får utbetalt, er fortsatt ikke avsluttet. Foreløpig ligger det an til at underleverandørene får utbetalt et sted mellom 35 og 45 prosent av det de mener å ha utestående, etter at bostyrer Gunnar Haahjem har fått inn midler gjennom flere rettssaker. Haahjem fikk ut 60 millioner kroner fra Fred. Olsen Energy i en voldgiftsdom, og senere 36 millioner fra Apply Rig & Modules etter en dom fra Stavanger tingrett. I høst gikk Radøygruppen til sak for å få ut mer penger fra boet. Her er dommen fortsatt ikke klar.

Saksøker Solheim

Noen av underleverandørene krever også penger av Asle Solheim, som satt som styreleder og daglig leder i BGHT da kontrakten på jobben ble inngått.

Han satt også som daglig leder for morselskapet, Bergen Group ASA, som i 2017 ble fusjonert inn i Endúr ASA.

Selskapene som går til sak mot Solheim nå er Radøygruppen, Nse Industrier, Visk Sikkerhet og Bergen Riggservice.

De fire selskapene krever erstatning for det økonomiske tapet de mener å ha lidd i forbindelse med «Borgland Dolphin»-jobben.

Krav på nesten 100 millioner

Det er reglene i aksjeloven som åpner for at styremedlemmer i selskap kan bli holdt økonomisk ansvarlig (se fakta).

Fakta Styreansvar Erstatningsansvaret fremgår av aksjelovens kapittel 17. Alle medlemmer av et selskaps styre eller bedriftsforsamling, også ansatte representantene, kan bli erstatningsansvarlige for sine handlinger eller unnlatelser som tillitsvalgte.

Erstatningsansvar kan oppstå for tap påført selskapet, selskapets aksjonærer og utenforstående. For å bli ansvarlig må man ha utvist forsett («med vitende og vilje») eller uaktsomhet («burde ha skjønt»). Kilde: www.jusstorget.no

Radøygruppen har tidligere varslet at de vurderte å forfølge saken videre i rettssystemet, men sjef Lasse Ståløy ønsker ikke å kommentere saken nå.

Nøyaktig hvor mye de fire selskapene vil kreve, vil ikke advokat Øystein Horneland ut med. Men til sammen har de fire selskapene meldt inn krav på nærmere 100 millioner kroner i konkursboet.

Ett av de mest sentrale spørsmålene i rettssaken vil bli om BGHT med Solheim i spissen drev for kreditors regning og risiko under arbeidet på Hanøytangen.

Saksøkt tidligere

Asle Solheim har møtt i retten tidligere etter konkursen på Hanøytangen.

For to år siden gikk Rogaland-selskapet Maritime Construction Solutions (MCS) til sak, og krevde ham for inntil 35 millioner kroner.

Eier og styreleder Ingolf Midttveit i selskapet mente Solheim opptrådte uaktsomt da han i 2014 tok inn MCS som underleverandør.

Solheim har hele tiden avvist at det forelå noe grunnlag for å holde ham erstatningsansvarlig.

Vant to rettsrunder

I januar i fjor var saken oppe i Stavanger tingrett, som frikjente Solheim på alle punkter.

Eier og styreleder Ingolf Midttveit anket til lagmannsretten.

Etter elleve dager i retten avviste Gulating lagmannsrett anken like før jul. De opprettholdt tingrettens dom og ila MCS minst 3,3 millioner kroner i saksomkostninger.

Midttveit sier til Sysla at han vurderer å anke dommen til Høyesterett.

Det er satt av tolv rettsdager til den nye saken mot Solheim i Bergen tingrett, fra 2. mars i år.

– Dommene har vært klinkende klare både i tingretten og lagmannsretten. Utover det er det ikke så mye å si, sier Solheim til Sysla.