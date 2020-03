Foto: REUTERS/Nerijus Adomaitis/File Photo More

Fagforening vil at Equinor skal vurdere å stanse produksjonen midlertidig

Etter at en ansatt er påvist smittet av koronaviruset mener fagforeningsleder Per Steinar Stamnes at Equinor bør vurdere å stanse produksjonen.

Publisert Published on 11.03.2020 10:02

Fagforeningen Industri Energi Equinor Sokkel er selv blitt pålagt å avlyse det pågående årsmøte, skriver E24.

– Når vi har et møte med 60 personer, og det kan være opp mot 800 personer på Martin Linge, så bør de i hvert fall tenke tanken, sier Stamnes.

Den smittede ansatte jobber på Martin Linge-feltet der også ytterligere to er testet for smitten. Anlegget er ikke i produksjon, men det jobbes på spreng med å få plattformen klar til produksjon.

– Nå vil vi bruke anledningen til å gå gjennom tiltakene som er nødvendige, sier pressetalsmann Morten Eek i Equinor.

Den smittede kom til feltet 4. mars og har vært isolert på lugar siden mandag.

– Vi må nå gå gjennom personens bevegelser, på samme måte som i andre smittetilfeller, sier Eek til Stavanger Aftenblad.

Helikoptertransporten er stanset til og fra Oseberg feltsenter, boreriggene Askeladden og Askepott, samt Maersk Intrepid og boligriggen Floatel Endurance som begge er på Martin Linge-feltet.

– Vi starter ikke opp igjen helikoptertrafikken før vi har svar på prøvene, sier Eek til Bergens Tidende.