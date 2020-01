Foto: Øyvind Sætre/Aibel

Investerer 2,4 milliarder i Gudrun-feltet

Investering i vanninjeksjonsanlegg skal forlenge levetiden til feltet med tre år.

Publisert Published on 16.07.2019 11:49

Partnerne på Gudrun-feltet har besluttet å investere 2,4 milliarder kroner i videreutvikling av feltet for å øke produksjonen og forlenge levetiden.

– Gudrun er et felt som har produsert veldig godt, men produksjonen har begynt å avta fordi trykket i reservoaret har falt. Derfor har vi nå kommet frem til at trykkstøtte ved vanninjeksjon vil kunne øke produksjonen og forlenge levetiden, sier prosjektdirektør i Equinor Tom Elseth til Sysla.

Equinor har vurdert flere muligheter for trykkstøtte til reservoaret som ligger nord for Sleipner i Nordsjøen, og har kommet frem til at den beste løsninger er å hente opp vann fra Utsira-formasjonen og injisere det inn igjen i reservoaret for å øke produksjonen og levetid.

Dette fører til at levetiden til feltet kan forlenges til 2032, tre år utover det som opprinnelig var planen.

Det skal også bores ny produksjonsbrønn på Gudrun.

Gudrun fase 2

– Vi har tro på at dette skal bli en god investering. Gudrun er et robust prosjekt, og vi er veldig glade for at vi har besluttet forretningsideen med vanninjeksjon, sier Elseth.

Tiltakene som er iverksatt for å forlenge levetiden til feltet omtales som Gudrun fase 2. I tillegg til å øke produksjonen med vanninjeksjon skal Gudrun lisensen bore 2-3 brønner i andre reservoarer.

Plan for utbygging og drift (PUD) av Gudrun-feltet ble godkjent av myndighetene i 2010, og produksjonen på feltet startet opp i 2017. 7 brønner er i produksjon på feltet i dag.

Gudrun er en lavbemannet plattform. For å kunne utføre modifikasjonsarbeidet offshore og få ferdigstilt innen 2021, vil riggen «Rowan Stavanger» bli benyttet. Riggen ligger allerede på feltet for å for å utføre planlagt produksjonsboring, og vil ha kapasitet til forpleining av personell for både bore- og installasjonsaktiviteter.

«Rowan Stavanger». Foto: Equinor

Sikret kontrakt til 600 millioner

Vanninjeksjon er en teknologi som Equinor allerede benytter seg av på flere felt på sokkelen, som Maria- og Heidrun-feltet.

– Flere felt har fått gode resultater ved bruk av vanninjeksjon, men alle felt har sine særegenheter og det er mye arbeid som skal på plass før dette kan realiseres på Gudrun. Men vi har stor tro på prosjektet, sier Elseth og peker på at godt samarbeid med leverandørene har vært avgjørende.

Aibel er tildelt kontrakt for detaljprosjektering, fabrikasjon, installasjon og oppstart av vanninjeksjonsanlegget, som har en verdi på 500 millioner kroner.

I tillegg er selskapet tildelt arbeid for oppkobling av andre oljebrønner på feltet i samme periode. Total kontraktsverdi for Aibel er dermed anslått til nærmere 600 millioner kroner, og vil engasjere rundt 160 personer fordelt på land og på installasjonen offshore.

Reduserer metanutslipp

– Vi har et veldig godt samarbeid med leverandørene og er veldig fornøyde med jobben de har gjort så langt. Det er kjekt å se at vi får god økonomi og kan videreutvikle eksisterende felt, sier Elseth.

Fokus på å redusere utslipp blir også et viktig aspekt i videreutviklingen av Gudrun. Fra vannet som pumpes opp av Utsira skal det fjernes metangass som føres videre i prosessen og deretter selges. I tillegg modifiseres eksisterende anlegg som vil medføre at metanutslippet reduseres til et minimum.

– Når prosjektet er ferdig kommer dagens metanutslipp til å reduseres kraftig. Det er en veldig positiv utvikling i industrien at vi ikke bare blir målt på lønnsomhet at det også er et stort fokus på miljø og investerer i tiltak slik at prosjektene blir bærekraftige, sier Elseth.