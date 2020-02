Bildet er tatt på et Fabricom-verksted i 2010. Selskapet ble i fjor til Endúr. Foto: Anders Minge

Konkurs i oljeserviceselskap med over 90 ansatte

Endúr-konsernet melder oppbud for to datterselskaper i oljeservicemarkedet.

Ola Myrset / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 14.02.2020 07:45

Torsdag kveld besluttet styret i Endúr Energy Solutions å begjære selskapet konkurs.

Bedriften har 41 fast ansatte medarbeidere og holder til på Forus.

Selskapet er en del av konsernet Endúr, som inntil i fjor het Fabricom.

Hans Petter Eikeland er konsernsjef i Endúr og styreleder i selskapet som nå slås konkurs.

Underskudd

– Endur Energy Solutions AS kom inn i konsernet for ett år siden, og hadde med seg flere rammeavtaler knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag i offshoremarkedet. Dessverre har en ikke lykkes i å materialisere disse rammeavtalene til å gi tilfredsstillende aktivitet og lønnsom drift, uttaler Eikeland i en melding.

Foreløpige regnskapstall viser at virksomheten omsatte for 116 millioner kroner i fjor. På bunnlinjen ble det et underskudd på rundt 20 millioner kroner.

I meldingen fra konsernet står det at verdien på kontraktene anslås å være betydelig lavere enn tidligere antatt. Bedriften skiftet ledelse i november, og det er den nye ledelsen som har stått for den justerte verdivurderingen.

– Selskapet har heller ikke gjennom dette året lykkes med å hente inn nye oppdrag av betydning fra verken on- eller offshoremarkedet. I sum har dette påført selskapet en belastning som ikke lenger forsvarer grunnlaget for fortsatt drift, sier Eikeland.

Datterselskap med i dragsuget

Samtidig slås også Endúr PMAE konkurs. Dette er et datterselskap av Endúr Energy Solutions med rundt 50 ansatte. Driften i denne virksomheten er direkte knyttet til utleie av personell til morselskapet.

Endúr Energy Solutions har også datterselskapet Endúr Industrier i Dusavika i Stavanger. Denne bedriften slås ikke konkurs, og det blir opp til bostyrer hva som skal skje videre.

– Dette selskapet har etter vår mening en attraktiv posisjon som vi tror kan videreutvikles ytterligere med nye eiere, sier Hans Petter Eikeland.

