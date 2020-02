Bildet er tatt på et Fabricom-verksted i 2010. Selskapet ble i fjor til Endúr. Foto: Anders Minge

Forus-bedrifter med over 90 ansatte er konkurs: – Tragisk

Nå forsvinner de siste restene av den gamle oljeservicegiganten Fabricom, som hadde 2000 ansatte for ti år siden. Samtidig håper ledelsen å redde et av datterselskapene.

Ola Myrset / Stavanger Aftenblad

14.02.2020

Torsdag kveld besluttet styret i Endúr Energy Solutions å begjære selskapet konkurs.

Bedriften har 41 faste medarbeidere og holder til på Forus.

Samtidig slås også Endúr PMAE konkurs. Dette er et datterselskap av Endúr Energy Solutions med rundt 50 ansatte. Denne virksomheten leier ut personell til morselskapet.

– Tragisk

Selskapene er en del av konsernet Endúr, som ble etablert da Fabricom og Bergen Group fusjonerte i fjor, og har hovedsakelig jobbet med vedlikehold og modifikasjon av olje- og gassanlegg.

Det er altså de siste restene av den gamle servicekjempen Fabricom som nå forsvinner. Selskapet hadde 2000 ansatte for ti år siden og omsatte i 2013 for én milliard kroner. Så startet en voldsom nedtur med oljekrisen fra 2014.

– Det er jo tragisk. Dette er ingen god situasjon for verken ansatte, kunder eller leverandører, sier Hans Petter Eikeland til Aftenbladet.

Eikeland er konsernsjef i Endúr og styreleder i selskapet som nå slås konkurs.

– Det er tøft når så mange mennesker er involvert. Det er en tragedie for hver enkelt, så det sitter langt inne å gjøre dette. Men vi kan ikke drive for kreditors regning, sier han.

Underskudd

Foreløpige regnskapstall viser at virksomheten omsatte for 116 millioner kroner i fjor. På bunnlinjen ble det et underskudd på rundt 20 millioner kroner.

– Vi har gjort iherdige forsøk på å oppnå sunn drift, men ikke klart det. Det er tøft innenfor energi og offshore, og marginene er lave. Vi kom til et punkt der vi måtte sette strek, sier Eikeland.

Mange oljeleverandører har fått høyere aktivitet de siste årene, etter veldig vanskelige år under oljekrisen. Samtidig er det mange som melder om svak inntjening som følge av dårligere kontrakter enn før krisen.

Feil prognoser

Endúr Energy Solutions hadde med seg flere rammeavtaler inn i fusjonen i fjor. Ifølge Eikeland tyder mye på at verdien var overvurdert.

– Det er et tema vi må dykke dypere i. Det forelå prognoser da fusjonen ble gjennomført, men i ettertid ser vi at de ikke stemte. Organisasjonen er imidlertid bygget opp rundt disse prognosene, og da blir det kostbart, sier konsernsjefen.

Datterselskapet fikk ny ledelse i november, og ifølge Eikeland ble det da satt i gang en opprydning.

– Siden har vi kjempet med nebb og klør for å redde virksomheten. Men denne situasjonen har skapt vanskeligheter for hele konsernet, sier han.

Endúr har bestått av tre jevnbyrdige bein: energi og offshore, maritimt og havbruk. Nå er det altså de to sistnevnte som blir stående igjen.

– Disse to segmentene gjør det veldig bra og har levert hele tiden, sier Eikeland.

Håper å redde datter

Endúr Energy Solutions har imidlertid også datterselskapet Endúr Industrier i Dusavika i Stavanger. Denne bedriften slås ikke konkurs, men nå blir det opp til bostyrer å bestemme hva som skal skje videre.

Eikeland satser på at virksomheten kan reddes og forbli en del av konsernet, som da fortsatt vil ha en fot innenfor olje og gass.

– Denne bedriften leverte gode resultater i hele 2019. Jeg håper og tror at bostyrer ser at vi kan drive videre på en god måte.

Bedriften har i dag 28 ansatte. Målet er imidlertid at noen av de overflødige etter konkursene kan få arbeid der.

– Det er absolutt håpet, sier Eikeland.

Fredag morgen presenterte Endúr-konsernet også de økonomiske resultatene for 2019. Selskapet hadde en samlet omsetning på 494 millioner kroner. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) ble 12 millioner kroner.

