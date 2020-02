Kjell Inge Røkke og Anne Grete Eidsvig under åpningen av Skulpturparken i Akerkvartalet, hovedkontoret til Aker på Fornebu. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Aker utbetaler 1,75 milliarder kroner i utbytte

Kjell Inge Røkkes industrikonglomerat økte verdien på eiendelene sine med 7 milliarder kroner. Det lover godt for storeier Kjell Inge Røkke.

Publisert Published on 14.02.2020 07:17

Kjell Inge Røkkes industrikonglomerat, Aker, utbetaler 1,75 milliarder kroner i utbytte. Dermed kan Røkke se frem til et utbytte på 1,2 milliarder kroner, siden han eier over to tredjedeler av selskapet.

Det kommer frem i Akers rapport for fjerde kvartal som ble sluppet fredag morgen.

Akers verdijusterte egenkapital økte til 50 milliarder kroner i fjerde kvartal 2019, opp fra 43,1 milliarder i kvartalet før. For hele 2019 økte egenkapitalen med 10 milliarder kroner.

– Aker leverte en god avkastning til våre aksjonærer i 2019, til tross for store svingninger i løpet av året. Ved å fortsette å bygge robusthet, motstandsdyktighet og opsjonalitet i både Aker og porteføljeselskapene, er Aker forberedt på regnfulle dager, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i en uttalelse.

Wuhan-virus har ført til verdifall

Siden fjorårets fjerde kvartalet har oljeprisen tatt seg en skikkelig smell. Wuhan-viruset, og dermed frykt for lavere aktivitet og etterspørsel i verdensøkonomien, har sendt prisen på et fat olje ned nærmere 15 prosent.

Det har ført til lavere selskapsverdier for konsernet.

– I dag relaterer vi coronaviruset til en alvorlig epidemi som har ført til blodrøde tall for energisektoren. Våre verdier er ned hitill i år. Dette er nok en grunn til at vi må være robuste, sier Aker-sjefen i et brev til aksjonærer.

Smell Aker Solutions, rekord for Aker BP

Aker er Kjell Inge Røkkes industrielle investeringsselskap, som er storeier i børsnoterte oljekjemper som Aker BP, Aker Solutions, Ocean Yield, Akastor og Kværner. I tillegg eier konsernet flere unoterte selskaper som Aker Energy, teknologiselskapet Cognite og fiske- og bioteknologiselskapet Aker Biomarine.

Flere av disse har fått seg en smell på børs som følge av virusutbruddet i Kina og blandede kvartalsresultater. Hittil i år er Aker BP ned 11 prosent, Aker Solutions er ned 38 prosent, mens Kværner er ned 10 prosent på Oslo Børs.

Tidligere i år har Røkke-kontrollerte Aker Solutions lagt frem tall. Da førte høy aktivitet for både norske og internasjonale kunder førte til en omsetningsvekst i 2019, men skuffende guiding sendte aksjekursen ned over 20 prosent på Oslo Børs.

Aker Solutions brukte kvartalet på investeringer i digitalisering- og lavkarbonløsninger, i henhold til den nye bærekraftige planen «20/25/30», hvor de sikter mot at nesten halve omsetningen skal være «grønn» innen 2030.

Bedre sto det til i Røkkes Aker BP, som satte produksjonsrekord i fjerde kvartal takket være oppstarten av gigantfeltet Johan Sverdrup. For hele 2019 hadde oljekjempen en produksjon på 155.900 fat oljeekvivalenter.

Aker BP kan takke Johan Sverdrup-feltet, det tredje største på norsk oljesokkel noensinne, for ny produksjonsrekord i fjerde kvartal 2019.

Hør om Johan Sverdrup-feltet, og hvorfor det er så spesielt, i Sysla-podkasten Det vi lever av: