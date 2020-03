Margareth Ovrum er Equinors Brasil-sjef. Nå sendes flere av hennes ansatte hjem i et chartret fly. Foto: Ricardo Moraes / Reuters More

Equinor flyr ansatte hjem fra Brasil i chartret fly

Equinor har besluttet å sende hjem ikke-kritiske personer i et chartret fly.

Publisert Published on 18.03.2020 13:54

– Equinor har nå besluttet å sende hjem utstasjonerte i Brasil, med familie, hjem i et chartret fly, sier Erik Haaland til Sysla.

Equinor har omtrent 100 ansatte, med familie, i Brasil som ikke er kritiske for driften. Disse sendes nå hjem til Norge på ubestemt tid.

– Det er som alle vet stor usikkerhet knyttet til koronaviruset, og vi vet derfor ikke hvor lenge de ansatte blir i Norge før de sendes tilbake til Brasil, sier Haaland.

Haaland forteller at det ikke er alle de 100 ansatte som sendes hjem, og at det endelige antall ansatte som sendes hjem er bevegelig og ikke kjent for øyeblikket.

Produksjonen tas ikke ned

Som følge av hjemsendingen trapper Equinor ikke ned planlagte prosjekter og produksjon i Brasil.

– Alle de som sendes hjem er viktige for virksomheten i Brasil, men ikke den daglige driften, sier Haaland.

Brasil er et av de landene hvor Equinor har flest ansatte utstasjonert. Foreløpig er det ikke planlagt å sende flere ansatte hjem.

– Vi vurderer situasjonen fortløpende og vi gjør vurderinger fra land til land, men det er bare Brasil hvor vi har valgt å sende utstasjonerte hjem foreløpig, forteller Haaland.

