Professor om mulig norsk oljekutt: – Vi går ikke inn i et kartell

Norge kan bidra til å stabilisere oljeprisen ved å delta i et felles kutt i global oljeproduksjon. – Vi går ikke inn i et kartell, sier professor.

Kjetil Malkenes Hovland og Asgeir Aga NILSEN / E24

Publisert Published on 08.04.2020 07:45

Norge har flere ganger gått sammen med andre oljeprodusenter og kuttet oljeproduksjonen etter at prisene har falt til bunns.

Det skjedde i 1986, 1998–99 og 2002.

Nå åpner regjeringen for å gjøre det igjen, etter et dramatisk bortfall av oljeetterspørsel grunnet coronakrisen, og en priskrig mellom Russland og Saudi-Arabia.

– Norge har gjort det før, og har signalisert en positiv vilje som kan ha en markedseffekt i seg selv, sier professor Ole Gunnar Austvik ved Handelshøgskolen Innlandet til E24.

– For Norge handler dette kanskje like mye om politiske signaler som om reelle kutt, sier han.

Hvis det blir bred enighet mellom de store oljeprodusentene, kan Norge gjøre et ensidig kutt hvis det støtte ressursforvaltningen og økonomien vår, sa olje- og energiminister Tina Bru denne uken.

Norge vurderer å delta med en embetsperson under møtet som er initiert av Opec-landene torsdag denne uken.

– Ikke inn i et kartell

Men det at Norge vurderer å bli med på en dugnad for å kutte oljeproduksjonen er ikke det samme som å støtte Opec-kartellet, ifølge Austvik.

– Vi går ikke inn i et kartell, sier han.

– Opec som organisasjon er ikke så sterk for tiden, det er enkeltlandene som er viktige. Jeg tenker mer på dette som et stabiliseringstiltak enn som et kartellinstrument, sier han.

Et felles kutt vil ikke løfte oljeprisen tilbake til gamle nivåer, men kan bidra til økt stabilitet, tror Austvik.

– Nå kan prisene svinge med ti dollar fra dag til dag, og en reduksjon i produksjonen kan bidra til å dempe de svingningene, sier han.

– Er det noe galt med dette, fra et ideologisk ståsted?

– Jeg ser ikke noen stor nedside i dette for Norge, sier han.

– For å si noe konstruktivt om Trump, så virker han å se at verdensøkonomien er tjent med mer stabile priser. Dette er ikke Vesten mot araberlandene, men mer som at markedene er urolige, og at alle aktører har en felles interesse i å redusere den uroen, sier Austvik.

Kraftig fall i etterspørselen

Rystad Energy venter at oljeetterspørselen globalt kan falle med 28 millioner fat per dag i april og 21 millioner fat per dag i mai, fra et nivå som lå på rundt 100 millioner fat per dag før coronakrisen.

– Opec+-forhandlingene senere denne uken er markedets største håp for å unngå en større krise, som vil lede til massiv ubalanse på olje med store følger både for prisene og bærekraften i videre produksjon for mange, med mindre det kommer en modig avtale, sier leder for markeder Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy.

Så lenge det enorme bortfallet av etterspørsel vedvarer, tror Austvik at oljeprisen vil måtte legge seg på et annet nivå enn før.

– Den økonomiske virksomheten vil trolig bli liggende på et lavere nivå i mer enn en måned eller to. Jeg vil tro det nye nivået for oljeprisen på kort sikt er 30–40 dollar fatet heller enn rundt 60 dollar som det var tidligere, sier han.

Oljeprisen var på 66 dollar fatet ved nyttår, men var nede i 21 dollar fatet på det laveste. Onsdag handles nordsjøoljen Brent til 32 dollar fatet.

– En slags global dugnad

Den forrige norske oljeministeren som kuttet var Einar Steensnæs (KrF), som havnet i statsrådsstolen i oktober 2001, kort tid etter angrepene mot New York 11. september det året.

Nylig fortalte Steensnæs E24 at Saudi-Arabias oljeminister Ali al-Naimi kort tid etter kom til Norge i sitt privatfly for å diskutere oljekutt (for abonnenter). Norge ble med, og kuttet kom i 2002.

– Slik jeg erindrer det så var Norge villig til å delta i en slags global dugnad for å stabilisere markedet, sier Steensnæs til E24.

– Nå ser det ut som både Saudi-Arabia, USA og Russland innser at dette er nødvendig igjen. Når de tre store aktørene går foran og sier det er nødvendig å ta ansvar og kutte produksjonen for å sikre stabile priser, så kan det også bli lettere for Norge å bidra med sin del, legger han til.

Kuttet i 2002 var ikke veldig stort, rundt fem prosent av produksjonen, noe som den gang utgjorde 150.000 fat per dag. Norge var på denne tiden en av verdens største oljeeksportører.

– Det viktigste var ikke selve kuttet, men signalet om at myndighetene var villige til å gå inn på et kutt. Det var psykologisk viktig for markedet, sier Steensnæs.

Slik kuttet Norge i 2002

I 2002 ble oljeselskapene pålagt å kutte en viss prosent av produksjonen, ifølge sjefingeniør Jan Bygdevoll i Oljedirektoratet.

– Alle aktørene har en produksjonsprognose som de har fått godkjent, og jeg mener at alle fikk beskjed om å redusere dette med en viss prosent, og så ble kuttet fordelt jevnt utover. Dette ble gjort for å gjøre det rettferdig, sier Bygdevoll til E24.

Han sier at selskapene måtte rapportere inn til Oljedirektoratet og følge med på kuttene sine, slik at de ikke gikk ut over rammene.

– Oljedirektoratet har oversikt over tallene, og fulgte med på rapportene fra selskapene for å sikre at de ikke gikk over taket, sier Bygdevoll.

– Var ingen store diskusjoner

I 2002 var sammensetningen av aktører på norsk sokkel helt annerledes enn i dag. Det var langt færre selskaper i aktivitet, færre og større felt i drift, og de store aktørene dominerte.

Den gang var det selskaper som Statoil (nå Equinor), Norsk Hydro (som slo oljevirksomheten sin sammen med Statoil i 2007) og Shell som måtte tråkke på bremsen.

Hydro stanset blant annet feltene Brage og Troll C i to uker, og reduserte produksjonen noe på felt som Oseberg, Vigdis og Tordis, ifølge NTB. Statoil la opp til produksjonskutt på de fleste feltene, unntatt Heidrun og Sigyn der produksjonen hadde vært lavere enn ventet, ifølge NTB.

– De så jo at det var et behov for å kutte ut fra datidens oljepris, så det var ingen store diskusjoner, sier Steensnæs.

– Vi ville nok fått høre det hvis det var omdiskutert, for embetsverket er veldig tett på selskapene. Dette var nokså uproblematisk, og jeg tror også det var derfor det gikk såpass greit politisk, sier han.

– Har en guiding

Hvis Norge blir med på Trumps oljedugnad i 2020, vil det ramme selskaper som har opplevd det før, som Equinor. Men det vil også ramme nye aktører på norsk sokkel, som Vår Energi, Aker BP og Lundin Petroleum.

Aker BP vil ikke gi noe signal om hvordan selskapet vil forholde seg til et eventuelt politisk pålegg om å kutte produksjonen.

– Vi har en guiding på hva vi vil produsere i år. Vi kan ikke kommentere på spekulasjoner rundt andre scenarioer, sier pressetalsmann Ole Johan Faret i Aker BP til E24.