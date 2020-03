Framo mottar sanntidsdata fra eget utstyr i Nordsjøen. Arkivfoto: Aker BP More

Aker BP og Framo inngår langtidskontrakt for vedlikehold

Pumpeleverandøren Framo får nå betalt for oppetid på alle feltsentrene hvor Aker BP er operatør.

Publisert Published on 05.03.2020 10:47

Aker BP og og pumpegiganten Framo har inngått en langvarig kontrakt for sjøvannsløftepumper. Kontrakten innebærer at Framo mottar kompensasjon ut fra oppetid, som vil si tiden pumpene er i drift, på Aker BPs anlegg.

I 2018 inngikk de to selskapene sammen med teknologiselskapet Cognite et digitalt pilotarbeid for vedlikehold av sjøvannsluftepumpene på det Aker BP-opererte Ivar Aasen-feltet.

Selskapene melder at prosjektet har vært en stor suksess, og torsdag signerte de en ny vedlikeholdskontrakt som omfatter alle de fem feltsentrene hvor Aker BP er operatør.

Seks år

Smartkontrakten innebærer at Framo får tilgang til sanntidsdata fra eget utstyr på plattformer i Nordsjøen, og mottar betaling basert på ytelse. Hensikten med å samle inn data er å kunne forutse behovet for vedlikehold på pumpene, og møte krav til driftspålitelighet.

Samarbeidspartene beskriver dette som et viktig skritt i moderniseringen av norsk sokkel.

Kontrakten som ble signert torsdag er en direkte videreføring av pilotkontrakten, og har en varighet på seks år med opsjoner på ytterligere seks år.

Algoritmer og sensordata

– Et stort arbeid er lagt ned av Aker BP og Framo for å etablere en fullverdig smartkontrakt. Kontrakten representerer et stort steg innen digitalisering og prediktivt vedlikehold. Framover vil algoritmer og sensordata hjelpe oss med å øke oppetid og redusere vedlikehold på sjøvannsløftepumpene våre, sier direktør for drift og feltutvikling Kjetel Digre i Aker BP.

Siden den første smartkontrakten ble signert for halvannet år siden har store mengder data blitt sendt tilbake til fastlandet. Dette ble starten på et helt nytt samarbeid hvor Aker BP, Framo og Cognite har jobbet sammen i et felles prosjektteam.

– Å basere kontraktsmodeller på sanntidsdata har vært upløyd mark. Med frigjøringen av datastrømmene har Framo kunne predikere tilstanden på utstyret, forutse hva som vil skje med pumpene frem i tid og igjen kunne planlegge effektivt vedlikehold. Sammen med Aker BP har vi

endret den tradisjonelle tilnærmingen til vedlikehold. Nå viderefører vi dette samarbeidet fremover og over på de andre feltene, sier Trond Petter Abrahamsen, direktør i Framo Services AS.

Verdien av kontrakten er ikke kjent.

Bergensbaserte Framo leverer pumpesystemer til om lag 350 olje- og gassinstallasjoner, og har fra før mottatt sanntidsdata fra Ivar Aasen, Alvheim og Skarv.

Totalt har selskapet 1200 ansatte, og utstyret produseres på tre ulike fabrikker i bergensområdet.