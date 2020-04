Jernmalm-skipet Stellar Daisy. Foto: NSRI More

Dette er fjorårets mest leste saker

Gigantskip funnet på havbunnen, rasende oljenestor og oljeleverandører som fortsatt sliter .

Publisert Published on 31.12.2019 10:52

Gigantskip funnet av norsk skip og norsk rederi legges ned

Saken som troner på mest lest listen i 2019 er saken om at bergensskipet «Seabed Constructor» fant det gigantiske tankskipet «Stellar Daisy» på 3461 meters dyp i den sørlige delen av Atlanterhavet, omlag 1800 nautiske mil fra Cape Town i Sør-Afrika.

Saken er til og med den mest leste Sysla-saken gjennom tidene med over 200.ooo sidevisninger.

På mest lest listen finner vi også saken om at prestisjerederiet som eier «Seabed Constructor», Swire Seabed, blir lagt ned og at 151 personer mister jobben.

Nedleggelsen vil tre i kraft fra slutten av februar 2020. I et nylig publisert leserinnlegg påpeker en forsker at dette kan være kan være den første dominobrikken i en langt større krise for norsk undervannsnæring.

Fred. Olsen: – Greta Thunberg er sint. Jeg er rasende

Svært mange lesere har også fått med seg Fred. Olsens krav om klimahandling. Har er en av Norges mest betydningsfulle personligheter innen blant annet offshore, olje og gass, industri, skipsfart og eiendom, men var imidlertid tidlig ute med å satse på fornybare næringer.

– Hva bør Norge som olje- og energinasjon gjøre? Bør man la noe kommersielt drivverdig olje og gass ligge?

– Det kommer til å skje i alle tilfeller, sier mannen, som sjelden gir intervjuer.

– Kan skipsfarten bli virkelig grønn?

– Den er nødt til å bli grønn. Det er ikke noe spørsmål en gang, sier Olsen.

Fred. Olsen. Foto: Geir Søndeland

Om noen år kan dette bli et vanlig syn i norske fjorder

En annen sak som har vakt oppsikt blant våre lesere er det nye konsept for cruiseskip som ble presentert av NCE Maritime Clean Tech i Miami tidligere i år. Det nye konseptet er utviklet i et samarbeid mellom Eker Design, cruisegigantene Carnival Corporation og Royal Caribbean Cruises Ltd, teknologileverandører i næringsklyngen NCE Maritime CleanTech og ulike interesseorganisasjoner.

Illustrasjon: NCE Maritime CleanTech

De omsetter for milliarder, men har gått under radaren til de fleste.

Capeomega-gründerne har holdt en lav profil, og gått under radaren til de de fleste. I Sysla fortalte de for første gang historien om det som er blitt et bergensk gasseventyr.

Den opprinnelige planen handlet om å optimalisere driften av gamle oljefelt. Slike felt har lett for å skrangle litt på oppløpssiden. Capeomega skulle derfor gå inn og sørge for at produksjonen ble like effektiv i avslutningen som i begynnelsen av et felts levetid. I tillegg skulle de spesialisere seg på å fjerne plattformer fra felt der produksjonen var stengt ned.

Men det ble relativt lite av det første og ingenting av det andre. Capeomega har kjøpt seg inn i tre aldrende oljefelt, men har satset aller mest på det som egentlig var en plan B: Å bli storinvestor i gassrørene som frakter norsk gass fra sokkelen og ut til kontinentet.

Fra venstre Gisle Eriksen og Lars Jørgen Pamer. Foto: Tor Høvik

Fjord1 vil ha slutt på «Tesla-tilstander» for elferjene

Mange har også engasjert seg i uttalelsen fra Fjord1 om at hvert selskap som har el-ferjer har sitt eget ladesystem.

– Vi er Tesla på sjøen, vi. Vi bygger bare ladeanlegg som passer til våre båter. Akkurat på samme måte som jeg ikke kan lade min Volvo på en Tesla-lader, sier administrerende direktør Dagfinn Neteland i Fjord1.

Det vil han ha slutt på.

– Problemet er at vi tar på oss en kontrakt med Statens vegvesen som setter tydelige krav når det gjelder energiløsning og trafikk, men det er ingen krav om hvilken type ferje og hvilken type lading det skal være, sier Neteland.

Fjord1-sjef Dagfinn Neteland vil ha standardiserte løsninger for lading av elferjer. Her er han sammen med statsminister Erna Solberg, som fredag besøkte ham i Florø. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ågotnes-sjef i TechnipFMC gikk på dagen

Selv om 2019 var året norsk oljenæring virkelig gjorde comeback sliter oljeleverandørene fortsatt.

I august kunne Sysla melde at Ove Magne Kallestad, direktør for Subsea services i FMC Technologies på Ågotnes utenfor Bergen fratrådte sin stilling på dagen.

Kallestad kom til TechnipFMC (tidligere FMC Technologies) i 2014, etter 30 år i Equinor. Der var han plattformsjef og leder for subseautvikling gjennom mange år, før han gikk over til leverandørbransjen.

Som mange andre selskaper ble Technip FMC hardt rammet av oljekrisen. Mange medarbeidere mistet jobben.

– Vi har vært gjennom mange år med krevende tider i subsea-bransjen, og Ove har gjort en veldig god jobb for oss i den perioden. Han har stått i mange tøffe runder med nedbemanning, sier Bjørnsrud.

Ove Magne Kallestad tiltrådte som ny administrerende direktør for FMC Technologies på Ågotnes i august 2014. Foto: FMC Technologies

For to år siden hadde én av fire fått sparken. Nå er de nesten like mange som før krisen.

Shipping er en av verdens mest sykliske næringer: det er enten bånn gass, eller bom stopp, for å sette det på spissen.

Få har kjent denne ubalansen mer på kroppen enn de ansatte ved motorfabrikken i Åsane.

Både børskrakket på midten av 1980-tallet og finanskrisen i 2008 ble etterfulgt av masseoppsigelser hos Bergen Engines. Men så har det alltid gått opp igjen.

Nå er det 781 ansatte på Hordvikneset, i tillegg til cirka 200 i heleide datterselskaper rundt omkring i verden.

– Nå er det våre underleverandører som ikke klarer å holde tritt med etterspørselen fra oss, sier Røv.

Etter litt overtalelse gikk visedirektøren med på å vise oss den nye motoren til Bergen Engines, som prøvekjøres i testhallen. Motoren er den største dieselmotoren som noensinne er bygget i Norge, men er fortsatt et stykke bak de største i verden, som leveres fra Tyskland. Foto: Tor Høvik

Etter 18 timer festet de slepet i «Viking Sky». Det kunne de gjort lenge før.

Da cruiseskipet drev mot fjæresteinene, var båten som til slutt festet slepet i den bare fire timer unna. Men det visste ikke Hovedredningssentralen.

– Det var tusen mennesker som ventet på at vi skulle få festet den linen. Jeg tenkte med meg selv at «her står det mye på spill», forteller Heggstad.

På andre forsøk fikk de festet slepet forut på det 228 meter lange cruiseskipet. Slepebåten «Vivax» festet slep i akterenden.

Endelig kunne «Viking Sky» sette kursen mot land for egen maskin, med visshet om at dersom motorene sluttet å virke igjen, ville slepebåtene hindre det i å reke på land.

Heggstad kunne se resultatet av jobben deres på nyhetene i messen like etterpå.

– Da kjente jeg på at jeg var stolt av det vi hadde gjort, sier han.

Åsmund Heggstad skjøt over den første slepelinen til «Viking Sky». Foto: Geir Martin Strande

Rederiet har skip for 19 milliarder. Pris på rederiet: 300 millioner

Da oljenedturen traff Norge, møtte offshorerederiene på store problemer. I flere år har de kjempet en desperat kamp for å overleve.

Selv om mange nå mener oljenedturen er over sliter mange av offshorerederiene fortsatt. I høst fikk DOF støtte fra en gruppe långivere til å utsette en innbetaling, gitt at de tilbyr mer informasjon til långiverne. Selskapet har nå samtaler med både kreditorer og aksjonærer for å finne en langsiktig finansieringsløsning.

Her er fem spørsmål og svar om situasjonen i DOF, som fortsatt ikke var avklart da denne saken ble publisert.

DOF supply-båter som venter på oppdrag. Foto: Rune Sævig

Oljetopp ble lærling på egen plattform

Tidligere oljeminister Ola Borten Moe står for et av årets mest oppsiktsvekkende jobb-bytter. Denne vinteren har nemlig medeieren i oljeselskapet Okea gått et kvalifiseringsprogram for å bli plattformsjef på Draugen-plattformen. Nå går han fra rollen som kommersiell direktør til fersk oljearbeider, for å få mer innsikt i den operative delen av virksomheten.

Ola Borten Moe er blitt lærling på sin egen plattform. Foto: Signe Dons

