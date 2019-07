Høsten 2014 ble en boresjef ansatt i italienske Saipem alvorlig skadet i en motorsykkelulykke. Som følge av skadene måtte mannen amputere høyre bein over kneet.

Han var sykemeldt fram til sommeren 2015, før det ble inngått avtale om ulønnet permisjon til juni 2016.

Etter amputasjonen fikk offshorearbeideren en tilpasset protese og startet opptrening med den. I april 2016 oppsøkte han offshorelege som konkluderte med at mannen var “helsemessig skikket for arbeid offshore”.

Fakta Forlenge Lukke Midlertidig forføyning Ved en midlertidig forføyning ønsker man å sikre eller gjennomføre et krav midlertidig, inntil endelig avgjørelse i en sak foreligger.

Midlertidig forføyning gjelder alle andre krav enn pengekrav. Kilde: domstol.no

Fylkesmannen sa ja

Erklæringen ble imidlertid ikke akseptert av Saipem, som ville gjøre egne vurderinger av mannens tilstand og arbeidsevne.

Samtidig var det et spørsmål om hvorvidt protesen utgjorde en sikkerhetsrisiko fordi den inneholdt et batteri som kunne være eksplosjonsfarlig. Protesen ble imidlertid byttet ut med en helmekanisk type, og dermed var ikke det lenger et tema.

Høsten 2017 fikk mannen svar fra bedriftshelsetjenesten i Saipem. Legen ønsket en ekstra vurdering fra Fylkesmannen i Rogaland, som kunne gi dispensasjon til arbeid offshore. Fylkesmannen besluttet i februar 2018 at mannen kunne få vanlig helseerklæring – noe han nok en gang fikk av petroleumslegen.

Likevel uteble en konklusjon fra Saipem, som sa de ønsket mer dokumentasjon.

Gikk til søksmål

I januar i år innkalte mannens fagforening til forhandlinger med Saipem-ledelsen. Fagforeningen hevdet offshorearbeideren i praksis var oppsagt ettersom han ikke fikk jobbe og ikke fikk utbetalt lønn. Forhandlingsmøtet førte ikke til enighet, og 15. februar tok Industri Energi-advokat Eyvind Mossige ut stevning mot Saipem med krav om at oppsigelsen kjennes ugyldig. Samtidig krevde man en midlertidig beslutning om at offshorearbeideren kan gjeninntre som boresjef inntil saken er endelig avgjort.

Saipem tilbakeviste påstandene og hevdet blant annet at mannen sa fra seg stillingen som boresjef da han tok ut permisjon i 2015. Kravet om å gjeninntre i stillingen ble avvist.

Selve tvistesaken om oppsigelse skal først opp for retten senere i år, men i forrige uke avga Stavanger tingrett en midlertidig forføyning som gir mannen rett til å gå tilbake i stillingen som boresjef til saken er endelig avgjort, med virkning fra mandag 15. juli.

Saipem må også betale oljearbeiderens saksomkostninger på drøyt 90.000 kroner.

Uten lønn

Advokat Eyvind Mossige er fornøyd med beslutningen.

– Det var ikke uventet at vi fikk medhold. Min klient har vært klar for offshorejobb siden 2016, sier Mossige til Sysla.

Han mener rettens kjennelse også gir en god pekepinn på hvor det endelige rettsoppgjøret vil ende.

Ifølge Mossige er offshorearbeideren svært glad for rettens avgjørelse. Det er over tre år siden han meldte seg klar til tjeneste.

– Min klient får mye ut av dette. Han har gått uten lønn og arbeid i mange år. Det har satt ham i en vanskelig økonomisk situasjon. Det betyr veldig mye at retten nå har gitt medhold i dette spørsmålet, sier Mossige.

Viser til sikkerheten

Advokat Merete Furesund i advokatfirmaet Homble Olsby representerer Saipem i saken.

– For Saipem er ivaretakelse av sikkerheten for sine ansatte en fundamental verdi som gis høyeste prioritet. Selskapet har håndtert denne saken i tråd med disse prinsippene, og de ansattes sikkerhet er ivaretatt, skriver Furesund i en tekstmelding.

– Vi gjennomgår nå kjennelsen, og på dette tidspunktet har vi ingen øvrige kommentarer, legger hun til.