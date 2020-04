More

Oljeprisen faller til under 28 dollar fatet

Nytt tungt fall i oljeprisen.

Hanna Ghaderi

E24

Publisert Published on 17.04.2020 11:30

Oljeprisen faller fredag morgen til under 27,76 dollar fatet, ned 2,53 prosent etter meldinger om at russiske oljeprodusenter skal være uenige om hvordan produksjonskuttene skal fordeles, som skaper tvil om landets løfter om produksjonskutt.

Det skriver Financial Times fredag med henvisning til tre kilder kjent med saken. I tillegg bekrefter Saudi Aramco i en børsmelding at de vil forsyne markedet med 8,5 millioner fat per dag med start 1. mai.

De interne diskusjonene kommer bare to uker før kuttene skal iverksettes, der Russland har lovet å kutte oljeproduksjonen i mai og juni med om lag 2,5 millioner fat per dag.

Kuttet er om lag åtte ganger så stort som den største reduksjonen Russland klarte under den forrige treårige avtalen med Saudi-Arabia og andre Opec-medlemmer som utløp forrige måned.

Enkelte selskaper er imot en proporsjonal beregning og argumenterer for mindre reduksjoner for å beskytte nye investeringer og for å unngå stenging av oljefelt som kan være kostbare eller terminale. Geologiske forhold kan føre til at det vil være vanskelig å starte opp igjen produksjon på felt som stanses.

Kildene til Financial Times sier at det ikke er enighet om hvert enkelt selskaps kvote for mai ennå.

– De må finne en løsning, på den ene eller andre måten, sier en av kildene til Financial Times.

Laveste på 18 år

Den amerikanske lettoljen, eller WTI, er på det laveste nivået siden januar 2002.

I skrivende stund koster et fat WTI 18,58 dollar fatet, ned 6,07 prosent.

Investorene skal være skeptiske til om de store oljeprodusentene har mulighet til å stabilisere markedet under det globale portforbudet og reiserestriksjonene, skriver Trading Economics.

Det internasjonale energibyrået (IEA) kuttet denne uken ytterligere i utsiktene for global oljeetterspørsel. IEA venter at global oljeetterspørsel vil falle med 9,3 millioner fat per dag fra i fjor til i år, et rekordstort fall.

Dermed vil verdens etterspørsel bli på 90,55 millioner fat per dag i år, som er en solid nedjustering fra byråets anslag fra mars.