Gjøa-plattformen. Foto: Jan Inge Haga/Neptune Energy More

Korona-tiltak stoppet helikoptertrafikken. Arbeider testet negativt.

En offshorearbeider ble satt i isolasjon etter å ha vært i kontakt med en person som fikk påvist koronavirus. Samtidig ble all helikoptertrafikk fra Bergen stengt for å vaske ned heliporten.

Marianne Borchgrevink-Brækhus

Marianne Nilsen

Torunn A. Aarøy

Marie Misund Bringslid

Publisert Published on 06.03.2020 11:31

Fredag ble det slått alarm ved heliporten på Flesland.

– Det var mistanke om at en nordsjøarbeider var koronasmittet, sier Cathrine Fuglesang Framholt som er markeds- og kommunikasjonssjef i Avinor.

Også en annen person som reiste sammen med den smittemistenkte kunne potensielt være smittet.

Kort tid etterpå ble det klart at ingen var smittet.

Les også: Equinor ber ansatte som har vært på reise om å holde seg hjemme i 14 dager

Vasker ned heliport

Avinor har likevel besluttet å vaske ned lokalet og har stanset all helikoptertrafikk fra Flesland.

Pressekontakt i Equinor, Morten Eek, sier han kjenner til at all trafikk til Nordsjøen fra Bergen holdes inntil videre.

Ifølge Eek er de to personene leverandører som skulle ut for Equinor på en plattform.

– Begge to skal ha vært i Nord-Italia, og hadde forholdt seg til 14-dagers karantenen. Men skal du offshore og har vært i et høyrisikoområde, må du være i karantene i tre uker. Det hadde ikke disse to fått med seg, og de ble derfor sendt hjem igjen, sier Eek.

– Det er ikke noe som tilsier at de er smittet, legger han til.

Fredag ettermiddag

– Bygget er ikke stengt, men det blir en ekstra nedvask av det stedet hvor denne personen oppholder seg. Dette er et sikkerhetstiltak, sier Framholt til BT.

Isolasjon på Gjøa

Tidligere fredag ble det også kjent at all helikoptertrafikk til og fra Gjøa-plattformen i Nordsjøen er stoppet etter at en kvinnelig offshorearbeider ble satt i isolasjon.

Det var NRK som først omtalte saken.

Venter på svar

Kvinnen, som ankom plattformen onsdag, har tidligere denne uken vært i kontakt med en person på land som senere fikk påvist koronasmitte.

Fredag ettermiddag er det klart at den isolerte medarbeideren har testet negativt for viruset.

– Testen er nå bekreftet å være negativ. Helikoptertransport til og fra Gjøa-plattformen blir nå gjenopptatt. Produksjonen på Gjøa er opprettholdt som normalt gjennom dagen, skriver Gjøa i en e-post til Sysla.

Fakta Forlenge Gjøa Olje- og gassfelt i Nordsjøen.

Startet produksjonen i november 2010

Ligger 60 kilometer sørvest for Florø.

Neptune er operatør, mens Shell, DEA, Petoro og Wintershall er partnere.

Koblet opp mot Vega-feltet, som er operert av Wintershall.