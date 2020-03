Gjøa-plattformen. Foto: Jan Inge Haga/Neptune Energy More

Korona-tiltak stopper helikoptertrafikken

En offshorearbeider er satt i isolasjon etter å ha vært i kontakt med en person som fikk påvist koronavirus. Samtidig stenges all helikoptertrafikk fra Bergen for å vaske ned heliporten.

06.03.2020

Fredag ble det slått alarm ved heliporten på Flesland.

– Det var mistanke om at en nordsjøarbeider var koronasmittet, sier Cathrine Fuglesang Framholt som er markeds- og kommunikasjonssjef i Avinor.

Også en annen person som reiste sammen med den smittemistenkte kunne potensielt være smittet.

Kort tid etterpå ble det klart at ingen var smittet.

Vasker ned heliport

Avinor har likevel besluttet å vaske ned lokalet og har stanset all helikoptertrafikk fra Flesland.

Pressekontakt i Equinor, Morten Eek, sier han kjenner til at all trafikk til Nordsjøen fra Bergen holdes inntil videre.

– Jeg ser at det er på grunn av nedvask. Og i disse tider er det naturlig å tenke at det er på grunn av korona-smitte, sier Eek.

Han forteller at det blir en del utsatte og kansellerte flyginger til Nordsjøen.

– Bygget er ikke stengt, men det blir en ekstra nedvask av det stedet hvor denne personen oppholder seg. Dette er et sikkerhetstiltak, sier Framholt til BT.

Isolasjon på Gjøa

Tidligere fredag ble det også kjent at all helikoptertrafikk til og fra Gjøa-plattformen i Nordsjøen er stoppet etter at en kvinnelig offshorearbeider er satt i isolasjon.

Det var NRK som først omtalte saken.

Venter på svar

Kvinnen, som ankom plattformen onsdag, har tidligere denne uken vært i kontakt med en person på land som senere fikk påvist koronasmitte.

– Jeg kan bekrefte at hun er satt i isolasjon på lugaren sin inntil videre, sier kommunikasjonssjef i Neptune Energy, Liv Jannie Omdal til Sysla.

Omdal opplyser at kvinnen ikke skal ha noen symptomer, og at hun ble testet for koronavirus fredag morgen.

Gjøa Olje- og gassfelt i Nordsjøen.

Startet produksjonen i november 2010

Ligger 60 kilometer sørvest for Florø.

Neptune er operatør, mens Shell, DEA, Petoro og Wintershall er partnere.

Koblet opp mot Vega-feltet, som er operert av Wintershall.

Det er ventet svar på prøvene i kveld.

Aktiviteten går som normalt

– Vi har gode rutiner for vask og hygiene om bord på plattformen og følger råd fra helsemyndigheter og fagansvarlig lege, sier Omdal.

Foreløpig går aktiviteten på plattformen som normalt. De ansatte om bord på plattformen får ikke forlate Gjøa før resultatet av testen er klar.

Båttrafikken til plattformen går også som normalt. Varene løftes om bord med kran, og det er ikke fysisk kontakt mellom mennesker i denne operasjonen, opplyser selskapet.

Neptune Energy, som er operatør på feltet, vil foreløpig ikke kommentere om aktiviteten vil stanses dersom kvinnen får påvist smitte.

– Vi har klare rutiner, og dette er noe vi vil komme tilbake til når vi har fått oversikt over situasjonen, sier Omdal.