Equinor kutter i aktiviteten – nå kommer permitteringene

Kaefer Energy blir kraftig berørt av koronatiltakene til Equinor. Nå blir offshorearbeidere sendt hjem og permitteringer venter.

Ola Myrset og Erlend Skarsaune / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 13.03.2020 13:12

Torsdag ble det klart at Equinor kutter i aktiviteten på plattformene på norsk sokkel. Produksjonen av olje og gass skal opprettholdes, men all aktivitet som ikke er kritisk for dette, utsettes.

Dette får betydning for leverandørene til Equinor. Kaefer Energy er blant de største på sokkelen, og leverer tjenester til oljegiganten innen vedlikehold (såkalte iso-fag, isolering, stillas og overflatebehandling). Selskapet har fått ansvaret for disse tjenestene på feltene Troll, Åsgard og Kristin – i tillegg til Johan Sverdrup-feltet.

– En stor del av våre operasjoner blir berørt av dette. Personell sendes hjem. Vi har besluttet at det blir permitteringer og har iverksatt prosedyrene for dette, men vet ennå ikke hvor mange som blir berørt, sier administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer Energy.

Bedriften har satt krisestab som har møte hver tredje time, i tillegg til jevnlig kontakt på andre måter i tillegg til dette.

– Vi jobber med hvordan vi skal håndtere dette, på gunstigst måte for ansatte og bedriften. Vi håper at dette går over om ikke så lenge, og at prosedyrene for håndtering av smittespredning justeres, slik at aktivitetene kan komme tilbake til det normale. Men selvsagt støtter vi opp om tiltak for befolkningens ve og vel, selv om det smerter vår bedrift, sier Bjørshol.

Flere hundre i karantene

Også hos Aibel er det hektisk møtevirksomhet for å håndtere situasjonen.

– Det begynner å bli krevende, sier konsernsjef Mads Andersen.

På verftet i Haugesund jobber det svært mange utenlandske statsborgere. Flere hundre sitter nå i karantene, ettersom de har vært utenfor Norden de siste to ukene.

– Dette vil påvirke produksjonen vår, men foreløpig er omfanget usikkert. Det vesentlige er varigheten på disse tiltakene. Vi forbereder oss på flere utfall, sier Andersen.

Det er foreløpig ikke tatt noen avgjørelse angående permitteringer.