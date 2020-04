Foto: Sergei Karpukhin / X00944 More

Tror langvarig oljekutt kan øke prisen: Så mye skal landene kutte

Rystad Energy mener langvarige Opec+-kutt kan få stor effekt på sikt. – Hvis dette blir realisert vil oljeprisen og amerikansk produksjon få en solid oppsving om ett til to år, sier analysesjef. Se hvor mye de ulike landene kutter.

Publisert Published on 16.04.2020 07:14

I forrige uke ble Opec-landene og en rekke ikke-medlemmer enige om å kutte oljeproduksjonen sin med til sammen 9,7 millioner fat per dag, i et grep som skal motvirke fallende oljepriser.

Kuttet gjennomføres av Opec+-gruppen. Denne består av medlemslandene i Opec, med Saudi-Arabia i spissen, og et knippe ikke-medlemmer hvor Russland og Mexico er blant de største produsentene.

Kuttene skal vare lenger enn ventet, påpeker analysesjef Per Magnus Nysveen i Rystad Energy.

– Det som overrasker mest her er at de planlegger drastiske kutt helt inn i 2022. Hvis dette blir realisert vil oljeprisen og amerikansk produksjon få en solid oppsving om ett til to år, sier Nysveen til E24.

Norge vurderer et frivillig kutt i sin oljeproduksjon, men har ikke tatt noen beslutning om dette enda.

Kutt i oljeproduksjon i Opec +

Fat per dag:

– Drar jo i littegrann

USAs president Donald Trump hevder at kuttene i virkeligheten blir langt større. I helgen skrev han på meldingstjenesten Twitter at det globale oljekuttet totalt ville komme opp mot 20 millioner fat per dag.

– Da regner han med en del ting som kommer til å skje på litt lenger sikt. I tillegg er referansepunktet fra Opec-produksjonen i oktober 2018, men i realiteten produserer Opec+-landene mer enn det. Trump drar jo i littegrann, men det er jo faktisk på det nivået man må ende opp for å kunne balansere markedet, sier Nysveen.

Legger man til kuttene fra USA, Canada, Brasil og Norge, vil totalen kunne nærme seg Trumps anslag, ifølge Nysveen. Han tror imidlertid at det er lave oljepriser som vil tvinge frem kuttene. Rystad venter at oljeetterspørselen i april har falt 28 millioner fat per dag fra samme tid i fjor, og globale oljelagre er i ferd med å fylle seg opp.

– Det er blitt snakket om rundt tre millioner fat i kutt fra USA, én million fat fra Canada og noen små nivåer også fra Brasil. Så du kan komme opp mot de tallene på papiret. Men jeg tror veldig mye av kuttene først kommer når lagrene blir fulle, og det blir nødvendig for produsentene å kutte, sier han.

Tidligere har Trump vært mest opptatt av å få ned oljeprisen, men nå er prisene så lave at det også rammer amerikanske skiferoljeprodusenter tungt. Trump har i det siste lagt tungt press på Opec-landene og Russland for å få dem til å kutte.

Saudi-statsråd støtter Trump-tall

Saudi-Arabias oljeminister, prins Abdulaziz bin Salman, tror Trumps tall ikke er så langt unna virkeligheten. Han sier at de totale kuttene i global produksjon kan bli så høye som 19,5 millioner fat per dag.

– Jeg ville ikke være overrasket om tallet er i størrelsesordenen med det presidenten sa, eller noe høyere, sier bin Salman til CNBC.

Han hevder at kuttene i Opec+ reelt sett kommer til å være på 12,5 millioner fat per dag. Avtalen tilsier et kutt på 9,7 millioner fat per dag, men Saudi-Arabia, Kuwait og Emiratene vil til sammen kutte med ytterligere 2,8 millioner fat per dag, slik at kuttet kommer opp i 12,5 millioner fat per dag, hevder landets oljeminister.

Dette er kuttene, ifølge Saudi-Arabias oljeminister, prins Abdulaziz bin Salman:

Opec+ (Opec og Russland): kutter 9,7 millioner fat per dag fra 1. mai

Saudi-Arabia, Kuwait og emiratene kutter 2,8 millioner fat ut over dette

Land utenfor Opec+: kutter cirka 6,7 millioner fat per dag

Flere land utenfor Opec vil kutte sin produksjon frivillig, eller oppleve at lave oljepriser tvinger produsentene til å stenge ned brønner, inkludert USA, Canada, Brasil og Norge. Kuttene utenfor Opec er beregnet til 6,7 millioner fat per dag, hevder den saudiske oljeministeren.

– Dette er utenom Norge. Vi venter også at Norge vil komme med et frivillig kutt, sier bin Salman.

– Vanskelig å realisere

Det kan bli krevende å få de ulike Opec-landene til å holde sine kuttløfter, ifølge Rystad Energy.

– Saudi-Arabia har pushet på alle landene, og truet dem med at de må gå med på disse kuttene. Alle landene står nå inne for kuttene, men de vet også at dette blir vanskelig å realisere, sier Nysveen.

– Trolig vil mange land forsøke å fylle opp egne lagre og begrense eksporten heller enn produksjonen. Men dette er veldig lite transparent og vanskelig å få oversikt over, sier han.

Nysveen tror ikke at mer enn halvparten av de lovede kuttene på 9,7 millioner fat per dag kommer til å skje.

– På kort sikt tror vi kanskje ikke at mer enn halvparten av disse kuttene blir realisert. Vi oppdaterer nå vår database på feltnivå over hvor mye vi kan vente av kutt fra hvert enkelt felt. Disse tallene er ennå ikke klare, sier han.

Baserer seg på gamle tall

Kuttene i Opec og Russland skal basere seg produksjonsnivået i oktober 2018, og ikke produksjonsnivået i perioden like før coronakrisen.

Hadde man basert seg på den reelle produksjonen i februar i år, hadde kuttet bare vært på rundt syv millioner fat per dag, ifølge DNB Markets.

I tillegg overholder Opec-landene sjelden kuttplanene sine helt. Blir bare 70 prosent av planene overholdt, er det fort bare fem millioner fat per dag igjen av kuttet, påpeker DNB Markets.