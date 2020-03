Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker Bp måtte i dag fortelle at antall ansatte vil bli redusert framover Foto: Ørn E. Borgen More

Aker BP må kutte i antall ansatte

Ansatte i Aker BP ble informert om status og veien videre på et video-allmøte fredag formiddag. Etter påske blir det klart hvor mye organisasjonen reduserer.

Elisabeth Seglem / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 27.03.2020 12:24

Både egne ansatte og kontraktører vil miste jobben, bekrefter pressekontakt Ole-Johan Faret i Aker BP.

– Mandag annonserte vi 20 prosent kutt i leting, investeringer og produksjonskostnadene i 2020. I kjølvannet av denne meldingen går vi nå gjennom felt for felt for å se hvilke aktiviteter vi setter på hold.

Aker BP skulle egentlig bore ti letebrønner på norsk sokkel i år, men det er allerede bestemt at to av dem utsettes.

Prosessen starter nå

Planen om å bygge en ny, ubemannet installasjon på Hod-feltet i Nordsjøen er ett eksempel på prosjekt som er blitt utsatt, ifølge Faret.

– Det er stor usikkerhet framover og det som er viktig er at vi har robusthet, at vi har økonomi til å tåle kanskje svært lav oljepris. Vi vet at vi skal ta ned aktivitetsnivået og sette prosjekter og borevirksomhet på hold. Det betyr også redusert organisasjon. Prosessen starter nå i samarbeid med de tillitsvalgte. Det synes klart at det blir reduksjon både i antall kontraktører og fast ansatte, sier Faret.

– Vi kjenner på et stort ansvar

Hvor mange som står i fare for å miste jobben, vil ikke være klart før etter påske.

– Nå skal vi ha en god prosess med tillitsvalgte. Etter påske vet vi mer, sier Faret.

– Det er på alle måter en spesiell situasjon vi står oppe i. Det merkes av alle i Norge og i store deler av verden. Vi kjenner på et stort ansvar samtidig ser vi en enorm innsats i hele organisasjonen, ikke minst offshore. Vi har klart å holde produksjonen i gang og drive sikkert og stabilt også i denne perioden med store utfordringer.

Ole-Johan Faret er pressekontakt i Aker BP. Foto: Jon Ingemundsen More

Ros til fleksible ansatte

Faret roser er fleksibel organisasjon.

– Vi er svært fleksible. Vi har for det første tatt ned aktivitetsnivået så det kun er kritiske funksjoner som er bemannet for å opprettholde en sikker og stabil produksjon. For det andre har vi innført instrukser onshore og offshore med restriksjoner og retningslinjer for å redusere risiko for spredning av koronasmitte hos ansatte. Vi har i tillegg innført en utreiseinstruks for personell som skal ut i havet for å minimere smitterisiko offshore, sier Faret.

Ordningen er basert på at hver og en blir kontaktet jevnlig fra 14 dager før utreise og spurt om de har vært i kontakt med folk som er smittet eller om de har vært i utlandet. Aker BP har også egne karantenehotell hvor ansatte som er usikre på om de kan ivareta nødvendige forholdsregler for å beskytte seg mot smitte i hjemmet, kan oppholde seg i forkant av utreise. I tillegg vil selskapet at folk i størst mulig grad bruker privat transport til og fra heliporten.

– Har dere endre rotasjon slik at ansatte jobber offshore inntil 21 eller 28 dager?

– Vi har en svært fleksibel arbeidsstokk som tilpasser seg innenfor de retningslinjer som gjelder, sier Faret.

