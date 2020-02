Fungerende administrerende direktør ved Bergen Engines AS, Jon Erik Røv, kunne i 2019 fortelle om at driften gikk bedre igjen. Likevel ble året avrundet med sluttpakketilbud til de ansatte. Foto: Tor Høvik More

Rolls-Royce selger Bergen Engines

Bergen Engines-direktør sier det er for tidlig å si noe om hva som vil skje med fabrikken og de 770 ansatte på Hordvikneset.

Publisert Published on 28.02.2020 10:43

Siden fabrikken på Hordvikneset startet produksjonen i 1946, er det blitt levert mer enn 7000 motorer fra Bergen Engines, som eies av Rolls-Royce.

Nå har Rolls Royce Power Systems besluttet å selge Bergen Engines.

Det ble klart i forbindelse med at årsrapport for 2019 ble lagt frem fredag.

– Rolls-Royce vil gå i gang med salgsprosessen på mandag, sier Jon Erik Røv, fungerende administrerende direktør i Bergen Engines.

Passer ikke inn

Bergen Engines produserer såkalte «medium speed gass og dieselmotorer», og har vært en del av Rolls-Royce siden 1999.

Rolls-Royce har utført en analyse av fordelene og utfordringene ved en full integrasjon av Bergen Engines i Power Solutions-divisjonen.

Konklusjonen er at motortypene som produseres av Bergen Engines ikke passer inn i Rolls-Royce Power Systems’ fremtidige produktportefølje.

Røv sier det er for tidlig å si noe om hva som vil skje med fabrikken og de ansatte før de har en kjøper på plass, men sier at de har fått signaler fra Rolls-Royce om at de ønsker å selge hele virksomheten uten å stykke den opp.

Vil forsøke å videreføre alle arbeidsplassene

De ansatte ble informert på et allmøte torsdag.

Idar Bruvik er ansattrepresentant i styret i Bergen Engines, og klubbleder for Fellesforbundet. Han sier mange er positive til nyheten.

– Det er klart at folk er usikker på det som skjer, men tilbakemeldingene jeg har fått er at de tror dette blir bra, sier Bruvik.

Det er totalt 770 ansatte ved Bergen Engines på Hordvikneset.

Røv sier at det er for tidlig i prosessen å kommentere hvorvidt selskapet vil legge føringer på at alle stillingene skal videreføres, og at det er mange forhold som spiller inn.

– Vi som ansatte vil selvfølgelig forsøke å legge føringer på dette og påvirke det i den grad vi kan, sier Bruvik.

Tror flere vil overta

Røv tror imidlertid mange vil være interesserte i å overta bedriften.

– Bergen Engines har dedikerte og dyktige ansatte, et verdenskjent kvalitetsstempel som er bygget opp gjennom over 70 år. Vi har videre planer for å utvikle teknologi med nullutslipp, og regner med at mange vil være interessert i å videreføre dette, sier Røv.

Da BT besøkte fabrikken i april 2019 hadde fabrikken i Åsane vært gjennom fem tøffe år. Med oljeprisfallet i 2014 forsvant etterspørselen etter skipsmototrer til offshoresektoren nesten over natten. I årene frem mot oljeprisfallet gikk nesten alt de produserte til denne sektoren.

Så sent som i januar i år kom den foreløpige siste meldingen om sluttpakker ved Bergen Engines.

Forsvinner fra Bergen

– Vi har vært gjennom en prosess som har vært mer utfordrende enn forventet. Vi har startet en prosess sammen med Power Systems for å finne ut hva vi skal gjøre for å bedre lønnsomheten, på bakgrunn av store vekstambisjoner som ikke slo til, sier Røv til Sysla.

Røv mener imidlertid at salget er et mer strategisk grep av Rolls -Royce enn et resultat av de tøffe årene etter oljekrisen.

– Vi anser dette som en strategisk beslutning. Rolls-Royce Power Systems har begrensede ressurser, og ønsker å fokusere på High Speed-motorer. De mener det beste for Bergen da vil være å få nye eiere, sier Røv.

Etter salget vil ikke Rolls-Royce lenger ha noen flere virksomheter igjen i Bergen.