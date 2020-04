More

TGS med milliardkutt i investeringene

Seismikkselskap overrasker med milliardkutt onsdag morgen.

Publisert Published on 08.04.2020 08:16

Seismikkselskapet TGS vil redusere investeringer i multiklientseismikk med 1,3 milliarder kroner i år, heter det i en børsmelding onsdag.

Forventede investeringer faller dermed fra 450 millioner dollar til 325 millioner dollar.

Samtidig vil selskapet redusere utbytte fra 0,375 dollar per aksje til 0,125 dollar per aksje.

TGS gjennomfører også lønnsfrys og kutt i bonuser. Til sammen vil kostnadene reduseres med 35 prosent fra 2019.

Nå forventer de en omsetning i første kvartal 2020 på rundt 152 millioner dollar.

I børsmeldingen skriver selskapet at oljepriskollapsen som følge av koronakrisen har ført til at oljeprodusentene har kuttet i kapitalinvesteringene, som har ført til at færre etterspør TGS sine tjenester.

– TGS venter et veldig utfordrende marked 2020, skriver selskapet.

– Ferske geopolitiske hendelser og koronaviruset har puttet et stort press på verdensøkonomien. Det gjenstår å se hvordan disse faktorene går utover fremtiden, men historien har vist at kapitallette forretningmodeller med en industriledende posisjon har et stort fortrinn, sier Kristian Johnsen, toppsjef i selskapet.