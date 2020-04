More

Oljeprisen under 30 dollar igjen – tross historisk oljekutt

Publisert Published on 15.04.2020 07:33

Prisen på et fat nordsjøolje er onsdag morgen ned over én prosent, etter gårsdagens kraftige fall på 7 prosent, og handles nå til 29,74 dollar fatet.

Dermed er oljeprisen under 30 dollar fatet på nytt – til tross for et historisk oljekutt fra Saudi-Arabia, Russland, USA og Opec +, som hadde planer om å sette et gulv på oljeprisen.

Nedgangen skjer i frykt av at koronakrisen vil sende den globale økonomien inn i den verste resesjonen på nesten et århundre, ifølge Bloomberg. Det vil gå kraftig utover oljeetterspørselen.

«Det er veldig sannsynlig at verdensøkonomien i år vil oppleve sin verste resesjon siden Den store depresjonen, og passere det som ble sett under den globale finanskrisen for et tiår siden», skrev Det internasjonale pengefondet (IMF) i en fersk oppdatering av World Economic Outlook tirsdag.

Oljelandene i Opec + ble i påsken enige om et historisk stort kutt på samlet 9,7 millioner fat av oljeproduksjonen sin hver dag i mai og juni, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det tilsvarer rundt ti prosent av den globale oljeproduksjonen.

Mexico får viljen sin

De siste dagene har vært dramatiske i oljemarkedet, med stor usikkerhet om en avtale ville komme i havn.

Torsdag ble Opec+ enige om å kutte 10 millioner fat per dag i to måneder, men avtalen har vært i spill ettersom Mexico ikke ville kutte like mye som Saudi-Arabia, om anses som Opec-leder, ønsket.

Mexico foreslo å kutte 100.000 fat per dag, mens Saudi-Arabia ba om 400.000 fat per dag. Etter omfattende forhandlinger de siste dagene, har oljelandene nå blitt enige om førstnevnte.

Ifølge ulike mediers kilder vil USA ta de resterende kuttene, slik Donald Trump tidligere har meldt at landet ønsket å gjøre.

– Konklusjonen er definitivt at det er for lite, for sent, sier DNB-analytiker Helge Martinsen. Han mener avtalen ikke er nok til å redde et oljemarked i fritt fall.

Analytikeren spår at oljeprisen på nytt vil falle til under 30 dollar fatet når handelen åpner igjen natt til mandag. Det skjedde ikke umiddelbart, men nordsjøoljen handles onsdag på 20-tallet.

Bruker mindre olje

Ifølge Rystad Energy vil oljeetterspørselen falle med massive 28 millioner fat per dag i april og 21 millioner fat per dag i mai. Det i kjølvannet av coronakrisen.

Analytikerne i Rystad Energy er derfor også skeptisk kuttavtalens størrelse.

– Dersom det blir en avtale med 10 millioner fat per dag kutt fra Opec+ samt naturlig produksjonsfall fra andre land som USA, vil oljemarkedet kun ha fått halvparten av den hjelpen den egentlig trenger nå i andre kvartal, skrev Bjørnar Tonhaugen, leder for oljemarkeder i Rystad Energy i en e-post til E24 lørdag.

– Markedet vil straffe denne nyheten med å sende oljeprisen lavere ettersom den også bare gjelder fra 1. mai som ikke vil unngå en massiv lageroppbygging av olje i april måned, fortsatte Tonstad.

Oljeministeren lover snarlig svar om produksjonskutt

Regjeringen har ikke bestemt seg for om Norge skal følge etter Opec og andre oljeland og kutte produksjonen.

– Vi vil konkludere om saken i nær fremtid, skriver olje- og energiminister Tina Bru (H) i en epost til NTB.

– At produsentlandene i Opec+ nå har blitt enige, er meget positivt. Det er et viktig bidrag til en stabilisering av oljemarkedet i løpet av det neste året. Avtalen og diskusjonen på G20-møtet før helgen gjør at viktige brikker i regjeringens beslutningsgrunnlag er på plass, skriver Bru.

I begynnelsen av måneden sa statsråden at Norge ville vurdere ensidig kutt «dersom det støtter ressursforvaltningen og økonomien vår». Forutsetningen var at en bred gruppe land ble enige om å kutte produksjonen betydelig, uttalte hun til nyhetsbyrået Bloomberg.

Kuttene som Opec og flere andre oljeproduserende land nå er enige om, tilsvarer omkring en tidel av den globale forsyningen, slik den var før koronautbruddet rammet verdensøkonomien.