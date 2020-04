Foto: YURI GRIPAS / Scanpix More

Oljeprisen til himmels etter Trump-uttalelse

Nordsjøoljen hoppet 38 prosent på få minutter etter Trump-tweet om mulig produksjonskutt

Hans Jordheim/ E24

Publisert Published on 02.04.2020 17:34

På Twitter skriver USAs president at han akkurat har snakket med Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, som igjen har snakket med Russlands president Putin – og at han som følge av samtalene forventer og håper at de to oljegigantene kommer til å kutte produksjonen med omtrent 10 millioner fat per dag.

– Hvis det skjer, vil det være strålende for olje- og gass-industrien, skriver Trump.

Oljeprisen skjøt til værs som følge av tweeten. Et fat nordsjøolje bykset i halv fem-tiden fra 26 til over 36 dollar på få minutter.

Reaksjonen i oljemarkedet har deretter dempet seg. Like før 17:00 er oljeprisen igjen under 30 dollar fatet, før Trump fulgte opp med nok en tweet:

– Det kan bli så mye som 15 millioner fat. Gode (strålende) nyheter for alle!

Fulle oljelagre

Den forrige avtalen utløp første april, og det skal ikke være tegn til ny enighet mellom Opec-landene og Russland med det første.

I tillegg har koronakrisen bidratt, ved at lavere forbruk senker etterspørselen.

Analyseselskapet Rystad Energy påpeker at oljeprisen trolig vil holde seg svært lav inntil videre, fordi etterspørselen rammes kraftig av at fly står på bakken og store deler av næringslivet ligger brakk.

Da går overflødig olje til lagring. Globale oljelagre er nå i ferd med å fylles til randen. Det kan legge en demper på oljeprisen i lang tid, også etter coronakrisen, tror Rystad Energy.

