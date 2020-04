Trekker med seg børsen. Arkivfoto: Scanpix More

Oljeprisen falt på slutten av dagen

Hovedindeksen endte ned 1,01 prosent til 890,41 poeng tirsdag, tynget av oljeprisen etter meldinger om at Saudi-Arabias oljeproduksjon kommer raskere opp enn tidligere ventet.

NTB

Publisert Published on 17.09.2019 10:16

Tidligere på dagen lå oljesektoren høyt på børsens vinnerliste. Prisen for et fat nordsjøolje hadde steget med rundt 1 prosent da børsen åpnet for handel tirsdag morgen. Det betyr at nordsjøoljen nå ligger rundt 14 prosent over nivået den lå på før to oljeinstallasjoner i Saudi-Arabia ble angrepet natt til lørdag.

Amerikansk lettolje endte mandagen med markant oppgang, på 14,7 prosent.

Likevel er det mye som tyder på at oljefeberen er i ferd med å avta noe. Prisene øker svakt tirsdag morgen, og den oljesensitive hovedindeksen på Oslo Børs hadde en nokså nøytral utvikling.

Og tirsdag ettermiddag kom altsaå meldingene om at Reuters har anonyme kilder som sier at Saudi-Arabia skal være nær ved å gjenopprette 70 prosent av sin tapte oljeproduksjon.

– Historisk

Droneangrepene som rammet to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til lørdag, har tvunget landet til å innstille over halvparten av sin oljeproduksjon. Dermed forsvant umiddelbart 5,7 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet. Det tilsvarer fem prosent av verdensproduksjonen. Bortfallet er det største noen gang, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

USAs president Donald Trump sier at det ser ut som om Iran er ansvarlig for oljeangrepene i Saudi-Arabia, men legger til at han ikke ønsker krig mot noen.

Iran nekter for å være involvert i angrepene i Saudi-Arabia. De jemenittiske Houthi-opprørerne, som Saudi-Arabia har kriget mot i over fire år, har fra før tatt på seg ansvaret for lørdagens droneangrep.

USA varsler svar

USA forbereder et svar på helgens angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia, opplyste forsvarsminister Mike Esper uten å utdype. Esper pekte på Iran, uten å direkte anklage regimet i Teheran for helgens angrep.

Også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg retter skyts mot Iran. I et intervju med AFP mandag anklager han Iran for å «destabilisere» regionen.

I en uttalelse fra utenriksdepartementet i Moskva advares andre land mot å legge skylden på Iran for angrepet. Planer om en militær gjengjeldelsesaksjon mot Iran er uakseptabelt, heter det videre.

Frykter global resesjon

Flere uttrykker nå bekymring for at krig og uro i Midtøsten kan lede til skyhøye oljepriser og fare for globale nedgangstider.

E24 skriver i dag at Danske Bank tror at en krig mellom USA og Iran kan presse oljeprisen opp i 150 dollar fatet.

– De neste dagene blir helt avgjørende. Hvis vi ser flere droneangrep på saudiarabiske oljefelt, vil det være vanskelig for USA å ignorere, skriver Danske Bank i analysen som E24 gjengir.

