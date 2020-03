Jon Georg Dale (Frp) savner en statlig beredskapsplan for å hindre tapte inntekter og arbeidsplasser i oljeindustrien på grunn av koronasituasjonen. Foto: Tuva Åserud More

Frp vil ha virusplan for oljebransjen

Frp etterlyser en statlig beredskapsplan med tiltak som sikrer oljebransjen og dens ansatte økonomisk trygghet på grunn av virussituasjonen.

NTB

Publisert Published on 13.03.2020 08:26

– Foreløpig har det vært mye fokus på hvordan regjeringen kan bidra til å sikre at ulike næringer som nå sliter på grunn av virussituasjonen unngår permitteringer og konkurs. Dette er absolutt nødvendig, sier den tidligere Frp-statsråden Jon Georg Dale, nå energi- og miljøpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

Dale savner en beredskapsplan med konkrete tiltak for å unngå at olje- og gassproduksjonen på sokkelen reduseres kraftig.

Han peker på at det er bekreftet at en person er smittet på Equinors Martin Linge-plattform i Nordsjøen og at Equinor flyr i land 140 ansatte.

– Redusert petroleumsproduksjon over tid kan bidra til å forverre den økonomiske situasjonen i Norge ytterligere, understreker Dale.

Les også:

Dale mener beredskapsplanen bør være en sentral del av tiltakspakken som regjeringen har varslet at de vil presentere fredag.

Lurer du på hvorfor oljeprisen faller? Du finner svaret her