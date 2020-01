Dvalin-modulen M40 klargjøres for utskipning fra verftet i Haugesund. Foto: Øyvind Sætre/Aibel.

Nå er den 3500 tonn tunge modulen klar for Heidrun-plattformen

På det meste har 700 personer vært involvert i arbeidet med gassbehandlingsmodulen.

Publisert Published on 18.07.2019 07:19

To og et halvt år etter at Aibel ble tildelt kontrakten av Equinor, ferdigstilte selskapet i forrige uke M40-modulen som skal installeres på Heidrun-plattformen i Norskehavet.

Den første av de to Aibel-modulene, H25, ble levert våren 2018. Torsdag ble den andre modulen kjørt over på lekter, klar for utskipning til Dvalin-feltet.

Gassbehandlingsmodulen skal installeres på Equinors Heidrun-plattform, hvor den skal ta imot produksjonsstrømmen fra de fire brønnene på Dvalin-feltet. Gassen sendes så videre til Polarled, som igjen går inn til gassterminalen på Nyhamna.

Totalt veier modulen 3500 tonn. Hittil er det lagt ned cirka 3,5 millioner arbeidstimer i prosjektet, og på det meste har prosjektet hatt en bemanning på rundt 700 personer.

Fakta Aibels Dvalin-kontrakt Aibel ble tildelt Dvalin-kontrakten i oktober 2016. Kontrakten har omfattet prosjektering, innkjøp, bygging og installasjon av to nye moduler, H25 og M40, til Heidrun-plattformen for å sikre at plattformen kan ta imot produksjonen fra Dvalin-feltet.

I tillegg har Aibel hatt ansvar for å rydde arealet på Heidrun. Aibel står også for integrasjonen av

modulene på plattformen.

Prosjekteringen er utført fra Oslo-kontoret, mens byggingen har foregått i Haugesund med støtte fra verftet i Thailand og lokale underleverandører. Aibels kunde er Equinor, mens operatør på Dvalin-feltet, Wintershall Dea, er sluttkunden.

Leverandørkontrakter på 1,4 milliarder

Dvalin har vært et stort prosjekt for Aibel, der selskapet har hatt ansvar for prosjektering, bygging, innkjøp og installasjon av de to nye modulene til Heidrun-plattformen.

Aibel har satt ut kontrakter til leverandører og underleverandører i prosjektet til en total verdi av 1,4 milliarder kroner, hvor mange lokale og norske firma har vært involvert.

– Det er veldig viktig for Aibel å få denne typen kompliserte prosjekter, og selv om vi ikke er helt i mål, er jeg mektig stolt over hva vi har klart å få til sammen med Equinor og leverandørene våre, sier prosjektleder Anders H. Nilsen i Aibel til Sysla.

Forrige uke ble Dvalin-modulen ført ut av. Foto: Øyvind Sætre/Aibel.

Tredoblet resultatet

Etter å ha tapt penger tre år på rad, pekte omsider pilene opp igjen for Aibel i 2017.

I 2018 omsatte selskapet for nærmere 7,3 milliarder kroner, noe som er en nedgang på drøye 1,1 milliarder fra året før.

I fjor satt imidlertid selskapet igjen med 424 millioner kroner før skatt, noe som nesten er en tredobling fra 2017. Ikke siden 2013 har selskapet levert et bedre resultat.

Tidligere denne uken ble det også kjent at Aibel sikret seg kontrakt med Equinor for nærmere 600 millioner kroner tilknyttet Gudrun-feltet, noe som vil engasjere rundt 160 personer fordelt på land og på installasjonen offshore.

Produksjonsstart til neste år

De kommende ukene starter arbeidet med å transportere og installere den enorme modulen på plattformen i Norskehavet.

Selve utskipningen vil etter planen skje i løpet av de neste to ukene, og er forventet å ta i underkant av en uke.

Produksjonsstart er forventet i november 2020.

Torsdag ble modulen ført over på lekter i Haugesund. Fra venstre: Mads Andersen, Monica Pettersen, Ole Sandvik, Wenche Eide, Anders H. Nilsen, Torger Rød og Tom Falkeid. Foto: Øyvind Sætre/Aibel