Rystad nedjusterer estimater for oljeetterspørselen i 2020

Rystad Energy ser for seg en kraftig reduksjon i oljeetterspørselen i 2020 mot 2019. Det kan føre til vedvarende lav oljepris, og oljeselskapenes kontantstrøm kan forsvinne totalt, ifølge en fersk analyse.

Publisert Published on 02.04.2020 13:40

Rystad Energy tror at den globale oljeettespørselen vil falle med 23 millioner fat per dag i april. Det tilsvarer det dobbelte av Kinas normale oljeforbruk, og er en nedgang på 23 prosent siden estimatet før koronakrisen, skriver analysebyrået i en fersk analyse.

– Det er mye, kommenterer Rystad Energy.

Videre nedjusteres estimatet for den totale etterspørselen i 2020. Nå ventes det en oljeetterspørsel for året på 93,5 millioner fat per dag, en nedgang fra estimatet på 95 millioner fat per dag forrige uke.

Ifølge Rystad var den totale etterspørselen på 99,9 millioner fat per dag i fjor.

Oljeselskapenes kontantstrøm blir hardt rammet

Analysen ble oppdatert torsdag etter nye landsdekkende karantener rundt om i verden, inkludert i India, samtidig som flere byer i USA forlenget karantenetiden sin ut april måned.

– Tallene er klare: Koronapandemien ventes å vare ut hele 2020, skriver analysebyrået på sine nettsider.

Det vil føre til en vedvarende lav oljepris, noe som vil ramme oljeindustrien kraftig. Ved en gjennomsnittlig oljepris på 40 dollar per fat, vil den globale kontantstrømmen til oljeselskapene falle med rundt 540 milliarder kroner.

Dersom snittprisen for året ender på rundt 30 dollar fatet, kan kontantstrømmen forsvinne totalt.

Torsdag handles nordsjøoljen til rundt 27 dollar, etter en kraftig økning fra gårsdagens sluttkurs.

– Dersom dagens lave oljepris holder seg kan den frie kontantstrømmen for 2020 bli enda mer utfordrende enn under oljekrisen i 2015 og 2016, heter det i den ferske analysen.

Videre skriver analysebyrået at globale lete- og utviklingsinvesteringer er ventet å falle med 8 prosent dersom oljeprisen holder seg rundt 40 dollar fatet. Totalt kan investeringer til en verdi av 1.360 milliarder kroner gå tapt som følge av lav oljepris.