Resultatet etter skatt ble på minus 1,1 milliarder dollar for Equinor. Foto: Jon Ingemundsen

84 Equinor-milliarder forduftet fra USA-virksomhet

Equinor har skrevet ned USA-verdier for 84 milliarder kroner. Det kommer fram i selskapets resultat for tredje kvartal, som viser kraftig nedgang fra 2018.

NTB

Publisert Published on 24.10.2019 11:26

I tredje kvartal skrev Equinor nok en gang ned verdiene på selskapets eiendeler i ukonvensjonell olje- og gassproduksjon i USA, ifølge E24.

Equinor la torsdag fram resultater for tredje kvartal. På en pressekonferanse opplyste konsernsjef Eldar Sætre at selskapet totalt har skrevet ned verdier for 9,2 milliarder dollar i USA. Det tilsvarer nær 84 milliarder kroner og skjer etter en rekke opp- og nedskrivninger de siste årene.

– Det er et betydelig beløp, sa Sætre.

Av 2,8 milliarder dollar i nedskrivninger i årets tredje kvartal, var 2,24 milliarder dollar knyttet til landvirksomheten i USA, ifølge Dagens Næringsliv.

Nedgang i justert driftsresultat

I tredje kvartal endte det justerte driftsresultatet på 2,6 milliarder dollar, mot 4,8 milliarder på samme tid i 2018, opplyser Equinor i en pressemelding.

Resultatet ble trukket kraftig ned av lave priser på olje og gass, samt at selskapet har utsatt gassproduksjon for å oppnå̊ høyere verdi.

– I dette kvartalet har vi oppdatert våre prisanslag på fremtidig olje og gass med mer forsiktige forutsetninger. Det påvirker verdien av våre eiendeler, sa Sætre under pressekonferansen, ifølge E24.

Underskudd

Resultatet etter skatt ble på minus 1,1 milliarder dollar, ned fra et overskudd på 1,7 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Europeiske gasspriser har falt med rundt 40 prosent siden toppen i oktober 2018, ifølge Dagens Næringsliv. Oljeprisen har falt rundt 30 prosent i perioden, noe som slår uheldig ut for norske petroleumsaktører, siden eksport av rørgass til Europa utgjør store deler av deres inntekter.