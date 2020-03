Foto: NTB Scanpix More

2.300 milliarder kroner kan bli kuttet fra leteinvesteringer

Rystad Energy venter store investeringskutt dersom den lave oljeprisen vedvarer. – Kan føre til massive bølger av konkurser i oljeservicemarkedet.

Publisert Published on 10.03.2020 15:11

De totale investeringene til lete- og produksjonsselskapene i oljesektoren kommer til å kuttes med 953 milliarder kroner i 2020 og 1.400 milliarder i 2021 dersom oljeprisen holder seg rundt 30 dollar per fat, viser en fersk analyse fra Rystad Energy.

Det kan føre til konkurser i oljeservicemarkedet.

Mandag stupte oljeprisen 25 prosent, og var i en periode så lav som 31 dollar per fat, før den klatret litt. I skrivende stund handles et fat nordsjøolje til rundt 37 dollar per fat. Fallet kom etter at Saudi-Arabia og Russland startet en helt ny priskrig, bare noen dager etter at kuttforhandlingene mellom Opec-landene og Russland falt sammen.

Rystad tror det mest sannsynlig blir en volumkrig frem til det neste Opec pluss-møtet i juni. Dersom de ikke kommer til enighet under det møtet, vil lete- og produksjonsselskapene kutte i budsjettene for å gjøre opp for lavere inntjening i 2020, ifølge analysebyrået.

Venter færre investeringer

Nå venter analytikerne i Rystad at oljeservicebestillinger vil falle 8 prosent i år dersom oljeprisen har en snittpris i 2020 på 40 dollar per fat, og 15 prosent med en snittpris på 30 dollar per fat.

Tidligere i år var det ventet en flat utgiftsutvikling for 2020.

Forbruket kan falle videre dersom oljeprisen holder seg lav også i 2021.

– Nå vil lete- og produksjonsselskapene snu hver eneste stein og kansellere hver eneste aktivitet som ikke tjener penger, sier Audun Martinsen, sjef for oljefeltsanalyse i Rystad, i en pressemelding.

– Massive bølger av konkurser

Han venter at mesteparten av kuttene skjer innen amerikansk skiferolje, som betyr at de vil føle mest på tilbudssjokket fra Opec-landene og Russland.

Videre vil sektorene seismikk og brønnstimulering også bli hardt rammet.

– Dessverre kan denne volumkrigen, hvis den fortsetter gjennom 2020 og 2021, føre til massive bølger av konkurser i oljeservicemarkedet, sier Martinsen.

Han legger til at gjelden estimeres å vokse 27 prosent frem til 2021.

– Selskaper med lav giring og gode ordrelogger vil klare å styre seg gjennom stormen, sier han.