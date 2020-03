Martin Linge-plattformen, boligrigg og borerigg starter opp igjen arbeidet med å gjøre feltet klart til produksjon. Foto: Jan Arne Wold / Bo B. Randulff / Equinor More

Equinor startet opp igjen Martin Linge-arbeidet

Koronafunn gjorde at Equinor stanset arbeidet med å gjøre Martin Linge-feltet klart for oljeproduksjon og sendte ansatte til land. Nå sendes folk ut igjen.

Erlend Skarsaune / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 26.03.2020 13:55

Martin Linge-felte i Nordsjøen skal etter planen starte produksjonen mot slutten av året. Men klargjøringen av plattform og brønner var blant det første som ble rammet da koronapandemien kom til Norge. Flere ble testet for viruset og en person testet positivt.

Situasjonen førte til at Equinor stanset arbeidet på feltet og sendte de fleste av de 776 arbeiderne til land. 70 personer ble igjen for å passe på utstyr og systemer.

Men nå starter Equinor opp igjen arbeidet. Boligplattformen Floatel Endurance er nå på vei ut i Nordsjøen fra Ågotnes vest for Bergen.

– Vi begynner med en gradvis oppbemanning av prosjektet. 144 personer er om bord flotellet, i tillegg går det to helikoptre ut i dag, sier talsperson Eskil Eriksen i Equinor.

I første omgang skal 300 personer tilbake på prosjektet.

– Vi mener det er forsvarlig å oppbemanne nå. Vi ønsker å opprettholde aktivitet der det er trygt og forsvarlig, og dette skjer innenfor de rammene som er satt av myndighetene i denne spesielle situasjonen, sier Eriksen.

Han opplyser at det altså ikke blir full bemanning av prosjektet med en gang.

– Med de rammebetingelsene som finnes, blant annet reiserestriksjoner, er det utfordringer knyttet til å finne tilstrekkelig personell, sier Eriksen.

Equinor har foretatt nedvask av områder på plattformene hvor det har vært nødvendig.

– For eksempel gjelder det lugarer hvor det har vært personer i karantene. Vi gjør også det vi kan for å redusere smitterisikoen, unngå nærkontakt og andre ting i henhold til retningslinjene, sier Eriksen.

På Martin Linge-feltet tar Equinor nå grep for å unngå smitte. Kontorplasser, møterom, messe og andre oppholdsrom organiseres slik at det alltid er minst to meter mellom hver person, opplyser Eriksen. I tillegg blir møter i stort grad holdt på video. Dessuten vaskes dørhåndtak, heisknapper, kaffemaskiner og lignende flere ganger daglig – og håndsprit og annet desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig i alle områder. Og mens varm mat blir servert, blir kald mat pakket i porsjoner.

Men det blir ikke noe kino, quiz eller gym. For alle aktiviteter der man ikke kan holde to meters avstand er kansellert – og det gjelder også beredskapsøvelser.

