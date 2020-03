Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix More

Kværners konsernledelse kutter egne lønninger

Kværner følger flere andre oljeselskaper og kutter kostnadene sine.

Publisert Published on 24.03.2020 11:12

Kværner iverksetter en rekke forholdsregler for å dempe virkningene av koronaviruset, skriver selskapet i en pressemelding tirsdag.

Konsernledelsen har bestemt at deres faste lønn reduseres med fem prosent fra 1. april og ut 2020. Dette gjelder konsernsjef Karl-Petter Løken og resten av konsernledelsen.

Samtidig vil ledelsens program for variabel lønn for 2020 bli kansellert. Dermed kan lederne vente seg en 40 prosent redusert opptjening i 2020 mot fjoråret.

– Den globale situasjonen er ekstraordinær. Jeg tror at alle vi i Kværner, på alle nivåer, nå ønsker å bidra til å holde Kværner robust og klar til å utføre prosjekter og sikre jobber etter denne krisen. Kværner realiserer verdier for klienter og for aksjonærer, og bygger samfunn. Derfor er vi veldig bevisste på ansvaret vi har for å både sikre driften og samtidig bidra til at lokalsamfunnene rundt oss kommer seg gjennom denne tiden så godt som mulig, sier Karl-Petter Løken.

Selskapet har også permittert rundt 30 ansatte, og regner med å øke dette antallet i tiden fremover.

Kostnadsreduksjonen kommer samtidig som AkerBP kutter investeringene med 20 prosent, mens Equinor avslutter tilbakekjøpsprogrammet sitt på midlertidig basis. Lundin på sin side kutter utbytte.