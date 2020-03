Foto: REUTERS/Essam Al-Sudani More

Oljeprisen henter seg noe inn etter marerittdag

Tirsdag hopper oljeprisen noe tilbake etter marerittdagen.

Publisert Published on 10.03.2020 07:23

Mandag falt oljeprisen med det meste siden Gulfkrigen, rundt 20 prosent, noe som sendte Oslo Børs rett i kjelleren – endte ned over 8 prosent.

I dag tar oljeprisen igjen noe av det tapte, og stiger 8 prosent til like over 37 dollar per fat olje.

Gårsdagens fall kom etter at samtalene mellom Saudi-Arabia og Russland om nye oljekutt falt sammen fredag, noe som senere førte til full priskrig mellom landene, ifølge Bloomberg.

Oljeaksjer stupte

Samtidig har forventninger om fallende etterspørsel på grunn av det nye koronaviruset svekket oljeprisen. IEA skrev i går at de venter at den globale oljeetterspørselen vil falle i 2020, som er første fall på over ti år.

Mandag kveld skrev Det amerikanske energidepartementet at Det hvite hus overvåker situasjonen nøye.

– Forsøkene fra statlige aktører på å manipulere og sjokkere oljemarkedet understøtter USAs rolle som en pålitelig energiprodusent for partnere og allierte over hele verden, skrev departementet i en pressemelding, ifølge CNBC.

Les også: Storbanker venter at oljeprisen vil holde seg lav

Oljeaksjene Equinor og Aker BP falt henholdsvis 17 og 20 prosent etter det voldsomme oljeprisfallet, i lag med globale aksjemarkeder.

De viktigste europeiske børsene var opp rundt 1 prosent etter få minutters handel tirsdag.

Også Oslo Børs steg ved åpning tirsdag, og det samme gjorde børse i Stockholm.

Tviler på ny oljekrise

Ekspertene Sysla har snakket med venter ikke at oljeprisen holder seg lav over lengre tid, og tror dermed sannsynligheten på en ny, alvorlig oljekrise er lav.

– Vi ser en usikkerhet av helt naturlige grunner som følge av situasjonen vi er i med koronaviruset, sa kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass, Tommy Hansen, til Sysla mandag morgen.

– Det vi ser nå er strukturelt helt annerledes enn det vi så i 2014. Da var det en strukturell forandring i markedet blant annet som følge av amerikansk skiferolje og økt produksjon. Nå er det etterspørselen som midlertidig faller, sa Hansen.

– Fremskynder forvitringen

Sjeføkonom i Eika, Jan L. Andreassen, var mer pessimistisk, men heller ikke han mener Norge står foran en ny oljekrise.

– Jeg tror ikke det er en ny krise, men det fremskynder forvitringen av oljebransjen, sier han.

Økonomen trekker frem at store fall i oljeprisen øker risikonivået for ny leteaktivitet, spesielt i Barentshavet. Dermed kan mye av letevirksomheten planlagt i 2022 falle fra.

– Forvitring i oljebransjen er tydelig i tallene for feltutbygging nå. Men lav oljepris og høyere risiko akselererer oppbremsingen.