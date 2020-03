Hans Fjære Øvrum. Foto: Privat More

Equinor-tillitsvalgte støtter Safe-utbrytere

Tillitsvalgte i Lederne i Equinor støtter de lokale tillitsvalgte på Martin Linge som vil bryte ut av Safe.

I en uttalelse fra tre Equinor-tillitsvalgte i Lederne, reagerer Per Helge Ødegård, Terje Herland og Hans Fjære Øvrum på at Safe kommer med negative kommentarer i forbindelse med at noen Equinor-ansatte ønsker å etablere en ny fagforeningskonstellasjon – Equinoransattes forening for Equinor-ansatte på norsk sokkel.

Foreningen skal ligge under Lederne, skriver Aftenbladet.

– Lederne kom best ut

– Vi støtter de lokale tillitsvalgte på Martin Linge i denne saken, og respekterer at det er forskjellige meninger. Blir det slik at Safe i Equinor sier nei til en sammenslutning med Lederne i en eventuell uravstemning, så blir det slik og demokratiet har talt og medlemmene har blitt hørt. Meningsytringer er også en del av demokratiet, og det kan synes som om forbundslederen ikke har tillit til at medlemmene kan vurdere alternativene selv.

– Safe i Equinor har sjekket ut flere fagforeninger, og de har ønsket å se på andre fagforenings tilslutninger, fordi det har vært misnøye med Safe sentralt og YS. Der kom Lederne best ut, også i sammenligning med Safe/YS. Det bør Forbundsleder i Safe sentralt ta innover seg, og ikke å lage konflikter rundt Lederne og våre avtaler, for å skape usikkerhet blant arbeidstakerne på Norsk Sokkel, skriver de tre Lederne tillitsvalgte i Equinor i uttalelsen.

Kritisk til utbrytere

Safe-leder Hilde-Marit Rysst sa på onsdag til Aftenbladet at hun synes det er trist at det dannes en utbrytergruppering fra Safe-klubben i Equinor som får det til å framstå som det dannes en ny, stor og sterk gruppering i Equinoransattes forening.

– Det de faktisk gjør er å gå ut av det gode og sterke og svekke seg. Safe-klubben i Equinor vil uansett bestå, og det eneste de gjør ved å gjøre dette er at menneskene fordeles på en annen måte, og at de ansatte i Equinor splittes ytterligere opp. De eneste som tjener på dette er Industri Energi, sa Rysst.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst i Safe understrekte på sin side at Lederne på langt nær har de gode avtalene for olje- og energiarbeidere som Safe har på plass for sine medlemmer i dag.

Hun var derfor forundret over at det hevdes at Equinor-ansatte kan bli sterkere i egen sokkelforening ved å gå inn på avtaler – som lederne har – som de ikke kan forhandle på.

– Jeg er skeptisk til at de lurer medlemmene til å tro at de vil få bedre avtaler. Lederne er ikke med på oljeoverenskomsten, og Lederne er heller ikke en del av hovedavtalen, sa Rysst og pekte på at Martin Linge ikke er noen pilot.

– Det er ikke slik at alle på Martin Linge stiller seg bak dette. Vi har mange skift og installasjoner som er medlemmer i Safe som er helt imot dette.

– Ikke svake avtaler

De Lederne-tillitsvalgte i Equinor trekker på sin side fram at de i 35 år har hatt avtaler som ivaretar våre medlemmer på sokkelen, og aldri på noen som helst måte opplevde dem som svake, tvert imot. Lederne har på mange måter en sterkere avtale enn de andre foreningene.

– Lederne har hvert år mulighet til å sette makt bak kravene i lønnsoppgjørene, noe som medfører et stort ansvar. De andre er bundet opp av sentrale oppgjør, og har ofte ikke streikerett, som er hovedgrunnen til at vi sokkelen har sakket akterut. Vi har hatt streikevåpenet intakt hvert eneste år, også mellomoppgjøret, skriver Per Helge Ødegård, Terje Herland og Hans Fjære Øvrum i uttalelsen som de avrunder med:

– Vårt råd til forbundslederen i Safe er å feie for egen dør, og slutte å rakke ned på andre, og heller bruke energi på å forbedre eget forbund, slik at de igjen blir den foretrukne foreningen.