Oljeflommen ikke over med det første: – Kan få negativ oljepris

For mye olje i markedet i kjølvannet av priskrig og etterspørselssjokk, kan sende oljeprisen i minus, ifølge ekspert. DNB Markets-analytiker sier Saudi-Arabia «heller bensin på bålet» etter uttalelse om at oljeflommen fortsetter de neste månedene.

Oljeanalytikere legger nå ingenting mellom når de spår utviklingen i oljeprisen. Onsdag var oljeprisen (Brent Spot) nede i 25,3 dollar per fat, men siden har den steget over 16 prosent og er fredag morgen på 29,4 dollar per fat.

Oljemarkedet tynges hardt av Saudi-Arabia og Russlands priskrig, der det skal pøses ut olje, og at etterspørselen etter olje samtidig barberes på grunn av coronaviruset.

Utelukker ikke negativ oljepris

Både norske og utenlandske eksperter har spådd en oljepris på under 20 og 10 dollar fatet, men de kan ikke måle seg mot analytikerne i den japanske storbanken Mizuho.

Paul Sankey, sjef for Mizuho Securities, tror oljeprisen kan bli negativ, altså en situasjon der oljeprodusenter må betale kjøpere for å ta til seg olje.

Det fremgår i en analyse, som er omtalt av Markets Insider.

Sankey mener det allerede «innen måneder» vil være et problem å få lagret all oljen som skal produseres.

Analytiker: Trengs massive kutt

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB tror heller ikke oljeprisen har funnet et gulv.

Han mener den kommer til å bli «knust til mye lavere nivåer» dersom Opec+-samarbeidet, bestående av blant annet Saudi-Arabia og Russland, ikke gjenoppstår, ifølge en oppdatering.

Da trengs det ifølge Schieldrop «massive kutt» fra oljekartellet.

Han tror derfor bykset i oljeprisen tidlig torsdag kun er en «kort lettelse», før den skal nedover igjen.

Bjarne Schieldrop i SEB. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix More

«Fortsetter å helle bensin på bålet»

Oljeanalytiker Helge Martinsen i DNB Markets skriver i en oppdatering torsdag at «Saudi-Arabia fortsetter å helle bensin på bålet».

Det etter at kongedømmets energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, uttalte at han har bedt Saudi Aramco om å fortsette å produsere 12,3 millioner fat olje per dag de neste månedene.

Schieldrop trekker imidlertid frem at Saudi-Arabia og Russlands nåværende høye oljeproduksjon, mest sannsynlig ikke er mulig å opprettholde utover årets andre kvartal.

De vil riktignok fortsette å ha en betydelig produksjon også etter dette, tror han.

Dermed fortsetter Saudi-Arabia og Russland å legge press på oljeproduserende land som ikke er en del av Opec, slik som USA, for å ta tilbake markedsandeler innen slutten av året.

