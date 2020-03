Olje- og energiminister Tina Bru, her avbildet med IKM-sjef Ståle Kyllingstad på en konferanse i Stavanger i februar. Foto: Kristian Jacobsen More

Olje- og energiministeren gjør alt i sin makt for å berge jobber

Tina Bru er forberedt på konkurser og vet ikke om Norge kan håndtere et større koronautbrudd offshore. Statsråden vil strekke seg så langt som overhodet mulig for å redde arbeidsplasser.

Geir Søndeland / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 19.03.2020 11:14

– Utover liv og helse er det viktigst å passe på at alle har en jobb å gå tilbake til. Regjeringen er villig til å gjøre alt i sin makt for å få til det og ta norsk økonomi igjennom denne krisen.

Beskjeden fra Bru går til en petroleumsbransje og leverandørindustri som har fått et udelikat kinderegg servert:

Lav og synkende oljepris

Kollaps i finansmarkedene

Koronaviruset

Høyre-statsråden har registrert en rekke foreslåtte tiltak for å opprettholde aktivitet, eksempelvis å forsere prosjekter innen offshore vindkraft, elektrifisering og karbonfangst og -lagring (CCS).

Bru sier det er for tidlig å si hva som trengs, men sier regjeringen er beredt og vurderer situasjonen fortløpende i dialog med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, selskaper og andre bransjerepresentanter.

– Noen tiltak kan stimulere til å bygge ny industri og sikre arbeidsplasser. Andre tiltak vil ikke være så egnet, sier Bru.

Forberedt på konkurser

– Første prioritet nå er å sikre liv og helse og unngå smittespredning på sokkelen og i resten av samfunnet. Punkt to er å opprettholde sikker drift. Dette går ganske bra, og vi har aktivitet ute. Fordelen er at helse, miljø og sikkerhet er en del av DNA-et i oljebransjen. Selskapene har og tar det ansvaret, sier hun.

Bru holdt videomøte med en rekke bransjerepresentanter fredag og snakket senest onsdag med oljefagforeningen SAFE, som har rapportert om permitteringsvarsler for om lag 1000 ansatte i oljebransjen.

– Hvor gale kan dette bli?

– Vi må forberede oss på at det kan bli ille. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare. Håpet er at det løsner etter hvert og at vi får aktiviteten tilbake som normalt. Jeg har veldig sympati med dem som mottar permitteringsvarsler. Det inkluderer også mange av mine venner og familie, sier Bru.

– Hvor reell er faren for oppsigelser og konkurser?

– Vi må være forberedt på at det kan komme konkurser. Det er vanskelig å si noe annet. Målet er at flest mulig arbeidsplasser kommer til å være der også når vi har kommet gjennom dette.

– Tror du også større selskaper kan gå over ende?

– Det kan jeg ikke spekulere i, sier Bru.

Koronaberedskap

– Mye av aktiviteten som ikke er driftskritisk, for eksempel prosjektering og vedlikehold, prioriteres ikke nå. Særlig leverandørindustrien rammes hardt av dette, fordi den utfører mange oppgaver som ikke er driftskritiske, sier Bru.

– Er Norge er i stand til å håndtere et større koronautbrudd offshore?

– Det er vanskelig å si. I verste fall er konsekvensen full stopp fordi man ikke kan opprettholde en sikker drift. Det er ikke noe som tilsier at det vil skje, og utenom Martin Linge vet jeg ikke om noe smitte på sokkelen. Operasjonene går foreløpig som normalt, sier Bru.

– Risikerer man å sende uoppdaget smitte ut på sokkelen i mangel på testkapasitet nå?

– Det skal ikke jeg spekulere i. Jeg opplever at myndighetene har god kontroll på smittebegrensning nå, sier Bru.

Olje- og energiminister Tina Bru på et besøk i februar på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud for å se nærmere på på et pilotprosjekt for karbonfangst og -lagring. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix More

En utfordring er å bytte ut arbeidslag på sokkelen. Det er innført strenge nasjonale og lokale karanteneregler og smitteverntiltak som også rammer ansatte on- og offshore.

Hun støtter selskaper som nå utvider turnuser fra to til tre uker. Et spørsmål som har blitt reist, er om dispensasjoner kan gis til personell med kritisk viktige oppdrag eller kompetanse.

– Vi jobber med å finne løsninger på utfordringer knyttet til karantenebestemmelser for folk som skal ut og jobbe, men ansvaret for drift og sikkerhet ligger på selskapene, sier Bru.

Oljeprisen

På toppen av dette kommer stupet i oljeprisen. I forslag til statsbudsjett fra oktober i fjor la regjeringen til grunn en forventet pris per fat på 476 kroner i 2020. I daværende dollarkurs tilsvarte det drøyt 52 dollar fatet. Etter kronekursen torsdag morgen tilsvarte regjeringens anslag fra i fjor høst 39,9 dollar fatet. Oljeprisen klokken torsdag morgen tilsvarte 25,3 dollar fatet.

Det dramatiske oljeprisfallet rammer oljeindustrien og hele «AS Norge».

– Det er overveiende sannsynlighet for utsikter til en ganske lav oljepris i lang tid framover. Takket være omstillingen bransjen har vært gjennom, produseres det lønnsomt også med dagens lave oljepris. Noen analytikere tror på en oljepris på rundt 60 dollar ved utgangen av året, mens andre mener den i verste fall kan gå ned til 10 dollar fatet.

– Når bikker dette fra en robust til en ulønnsom oljepris?

– For felt som allerede er i produksjon har ikke en lav oljepris nødvendigvis så store konsekvenser, men både selskapene og Norge mister jo store inntekter. En lav oljepris rammer først og fremst framtidige prosjekter, der man kanskje ikke klarer å regne det hjem med en vedvarende lav oljepris. Det får i så fall konsekvenser for aktivitet på norsk sokkel og dermed også arbeidsplasser hos leverandørene.

– Kan du blande deg inn i vurderinger om hvilke felt som eventuelt skal stenges først eller opprettholdes?

– Nei, og det er ingenting som truer produksjonen på sokkelen nå. Det er ikke en relevant diskusjon, sier Bru.

Vurderer krisepakker

Onsdag opplyste finansminister Jan Tore Sanner (H) til Stortinget at dersom oljeprisen blir liggende på et lavt nivå over lengre tid og etterspørselen fra næringen faller kraftig, vil regjeringen vurdere å komme med målrettede tiltak, slik det ble gjort etter oljeprisfallet i 2014.

Avklaringen kom etter at Roy Steffensen (Frp) spurte om regjeringen har planer om tiltak for å motvirke uheldige effekter hvis det viser seg at oljeprisfallet vil vedvare og nok en gang ramme enkeltregioner i distriktene hardt. E24 omtalte svaret først.

