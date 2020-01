Per Steinar Stamnes, sokkelleder i Industri Energi i Equinor. Foto: Jon Ingemundsen

Equinor-tillitsvalgt: – Selvsagt er det bra at Statfjord-plattformen reddes. Men jeg jubler ikke.

Han er glad for at Equinor vil investere flere titalls milliarder på Statfjord-feltet og sikre flere tusen arbeidsplasser de neste tiårene. Men likevel blir det ingen feiring på sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Equinor.

Erlend Skarsaune/Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 10.01.2020 10:54

De hadde planlagt med at gamle Statfjord A var ferdig i 2022. Plattformen i Nordsjøen rundet 40 år i november. Etter at Mobil var operatør fra 1979, tok Statoil over ansvaret fra 1987.

Equinor kaller selv Statfjord for oljefeltet som «ga oss ben å stå på». Planen var å sende A-plattformen til Kværner på Stord for opphugging, og så skulle B- og C-plattformene følge etter fra 2025.

Men slik blir det altså ikke, etter at Equinor torsdag varslet at de vil investere milliarder i feltet for å hente ut mer olje og gass. Statfjord A skal produsere i fem år til, de to andre i hvert fall til 2035 og muligens enda lenger.

Les også: Equinor lover betydelig mer olje og gass fra gammel felt

Dermed endres situasjonen også for Equinor-ansatte på Statfjord-feltet. Noen av dem har jobbet der hele yrkeslivet.

Likevel er det ikke en jubeldag for sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi i Equinor.

– Nei, jeg er ikke der. Selvsagt er det mye positivt med dette. Vi opprettholder aktiviteten, sikrer arbeidsplasser og alt slikt. Også leverandørene våre får mer å gjøre. Alt dette er det vanskelig å være negativ til. Vi har lenge tiden jobbet for å få Equinor til også å satse på eldre olje- og gassfelt. Men det er noen problematiske sider ved dette også, sier han til Aftenbladet.

Sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi i Equinor liker ikke at Equinor vil sette ut flere oppgaver til leverandører. Foto: Jon Ingemundsen

Ikke begeistret for innleie

For når Statfjord-feltet skal forlenges, varsler Equinor samtidig at de oppretter en egen enhet for olje- og gassfelt som nærmer seg slutten. Dermed vil ikke slik produksjon, gjerne kalt senfase, lenger ligge i forretningsområdet Utvikling og Produksjon Norge (UPN) sammen med Johan Sverdrup-feltet og andre nyere plattformer, men altså bli satset spesielt på.

I denne nye driftsformen har Equinor-ledelsen varslet at den nye enheten skal utvikle nye måter å jobbe på «for sikker og effektiv drift». For sokkeltillitsvalgt Per Steinar Stamnes betyr det kort sagt at Statfjord-feltet skal drives med færre ansatte og at leverandører utenfor Equinor skal brukes på oppgaver som Equinor-ansatte gjør i dag.

– Dermed utfordrer konsernledelsen den modellen vi har i hatt. At innleide leverandører skal ta flere av våre oppgaver, er vi ikke så veldig begeistret for. Ledelsen tar også en omkamp på en måte å gjøre vedlikehold på som de har prøvd før, men som flere ganger har vist seg ikke å fungere, sier Stamnes.

– Ingen blir sagt opp

Stamnes understreker at mye ennå ikke er klart og at tiden fram til den nye enheten skal være i gang fra 1. april skal brukes til å få klarhet i hva resultatet endelig blir.

– Og ingen kommer til å bli sagt opp. Nå skal de ansatte på Statfjord-feltet gi beskjed om de ønsker å jobbe videre der, eller om de vil jobbe på en annen plattform. Det er helt frivillig. Men kompetansen de har, er veldig viktig for at Statfjord-plattformene kan drives videre på en god måte, sier Stamnes.

Han venter seg en rekke spørsmål framover.

– Nå er de fleste opptatt av alt det positive ved dette, og så melder problemene seg etter hvert. Det blir ikke noen feiring på meg i kveld, sier Stamnes.