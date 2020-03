More

Equinor presenterer kostnadskutt på over 33 milliarder

Equinor planlegger kostnadskutt på rundt 40 milliarder kroner.

Publisert Published on 25.03.2020 07:16

Equinor oppdaterer sine fremtidsutsikter for 2020 og et tiltak på om lag 3 milliarder dollar, tilsvarende over 33 milliarder kroner, for å styrke den finansielle robustheten, skriver selskapet i en melding onsdag.

Årsaken er lavere oljepris og koronatiltakene fra Regjeringen.

– Equinor er i en sterk finansiell posisjon for å håndtere volatilitet og usikkerhet i markedet. Vår strategi ligger fast, og vi tar nå nye grep for å ytterligere styrke vår robusthet i denne situasjonen med spredning av koronaviruset og lave råvarepriser, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor, i meldingen.

Hovedelementene av planen inkluderer:

Organiske investeringer reduseres med 20 prosent

Leteaktiviteten reduseres med 30 prosent

Driftskostnadene reduseres med 700 milliarder dollar

Til sammen er det snakk om planlagte kostnadskutt på like under 40 milliarder kroner.

Dette kommer i tillegg til den allerede varslede suspenderingen av tilbakekjøp av egne aksjer under det etablerte tilbakekjøpsprogrammet.

– Vi har gjennomført tiltak for å redusere risikoen for spredning av koronaviruset og har så langt vært i stand til å opprettholde produksjonen på alle våre felt. Sikre operasjoner er vår førsteprioritet i denne situasjonen, sier Sætre.

Oljegiganten legger til at de har mer fleksibilitet og høyere marginer siden oljekrisen i 2014. Da trengte Equinor en gjennomsnittlig oljepris på rundt 100 dollar per fat for å gå i null – i dag er dette rundt 25 dollar per fat.

Onsdag er oljeprisen opp 3 prosent til 28 dollar fatet.

Oljeanalytiker Christian Yggeseth i Equinor sa tidligere onsdag at han ventet ytterligere kutt fra Equinor, etter at Aker BP lanserte omfattende investeringskutt tidligere denne uken.