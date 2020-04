Her er ministerne under torsdagens videomøte. Foto: Saudi Press Agency More

Opec+ enige om historisk oljekutt

– Svekker moralen i gruppa, sier analytiker, som mener kuttene «definitivt er for lite, for sent».

Anders Nybakken Kvale/ E24

Oljegrupperingen Opec+, med Saudi-Arabia og Russland i spissen, innkalte søndag kveld til et hastemøte over video.

Der ble oljelandene enige om et historisk stort kutt på samlet 9,7 millioner fat av oljeproduksjonen sin hver dag i mai og juni, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det tilsvarer rundt ti prosent av den globale oljeproduksjonen.

Avalen skal bidra til å balansere et oljemarked i krise på grunn av priskrig og coronaviruset.

Mexico får viljen sin

De siste dagene har vært dramatiske i oljemarkedet, med stor usikkerhet om en avtale ville komme i havn.

Torsdag ble Opec+ enige om å kutte 10 millioner fat per dag i to måneder, men avtalen har vært i spill ettersom Mexico ikke ville kutte like mye som Saudi-Arabia, om anses som Opec-leder, ønsket.

Mexico foreslo å kutte 100.000 fat per dag, mens Saudi-Arabia ba om 400.000 fat per dag. Etter omfattende forhandlinger de siste dagene, har oljelandene nå blitt enige om førstnevnte.

Ifølge ulike mediers kilder vil USA ta de resterende kuttene, slik Donald Trump tidligere har meldt at landet ønsket å gjøre.

– Slipper billig unna

DNB Markets-analytiker Helge Martinsen mener avtalen ikke er nok til å redde oljemarkedet «hvis det ikke kommer mer utover kvelden», og viser blant annet til kutt fra G20-landene.

– Hvis det ikke gjør det, så er det konklusjonen definitivt at det er for lite, for sent, sier han.

Fakta Forlenge Fakta om Opec og samarbeidslandene Heter Organization of The Petroleum Exporting Countries og ble opprettet i 1960.

Består av Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia, Venezuela, Libya, De forente arabiske emirater, Algerie, Nigeria, Ecuador, Gabon, Angola, Ekvatorial-Guinea og Kongo.

Opecs mål er å påvirke oljeprisen på en måte som tjener medlemslandenes interesser. Dette handler i praksis om å unngå at prisen faller for lavt, men også å etterstrebe at den, og dermed også medlemslandenes inntekter, svinger minst mulig.

Organisasjonen har en betydelig, om enn minkende, innflytelse på oljemarkedet.

Kartellet er blitt utvidet de siste årene med andre oljeproduserende land, et samarbeid som kalles Opec+. Her inngår Russland og ti andre land.

Spår nytt prisfall

Analytikeren spår at oljeprisen på nytt vil falle til under 30 dollar fatet når handelen åpner igjen natt til mandag.

– Det blir forsterket ved at man gir etter for Mexico. Det svekker moralen i gruppa. Det er en god del land her som kommer til å måtte gjøre dramatiske kutt på lave oljepriser og allerede i utgangspunktet har en økonomi som er i knestående.

– Mexico slipper billig unna. Da blir lysten hos de andre landene til å jukse med kuttene sine stor, påpeker han.

Bruker mindre olje

Ifølge Rystad Energy vil oljeetterspørselen falle med massive 28 millioner fat per dag i april og 21 millioner fat per dag i mai. Det i kjølvannet av coronakrisen.

Analytikerne i Rystad Energy er derfor også skeptisk kuttavtalens størrelse.

– Dersom det blir en avtale med 10 millioner fat per dag kutt fra Opec+ samt naturlig produksjonsfall fra andre land som USA, vil oljemarkedet kun ha fått halvparten av den hjelpen den egentlig trenger nå i andre kvartal, skrev Bjørnar Tonhaugen, leder for oljemarkeder i Rystad Energy i en e-post til E24 lørdag.

– Markedet vil straffe denne nyheten med å sende oljeprisen lavere ettersom den også bare gjelder fra 1. mai som ikke vil unngå en massiv lageroppbygging av olje i april måned, fortsatte Tonstad.