Mandag innledet den ferske olje- og energiministeren Offshore strategikonferansen på Clarion Hotel Energy i Stavanger. Foto: Kristian Jacobsen

Tina Bru: – Vi kan ikke fortsette som før

Olje- og energiminister Tina Bru vil ikke ta til orde for at iskanten skal flyttes sørover slik Oslo Høyre nylig vedtok.

Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 03.02.2020 13:52

– Det er en prosess vi holder på med, så vi får se hvordan det blir til slutt. Men diskusjonen går ikke på om den skal gå sørover eller nordover, den handler om hvordan forvalter du på en god måte, hvordan ivaretar du miljøhensynene og hvordan sikrer du at vi har næringsutvikling og verdiskaping i havområdene våre, sier Tina Bru til Aftenbladet.

For drøyt en uke siden gikk Oslo Høyre, Høyres største fylkeslag, inn for å sette litt bremser på i petroleumspolitikken. I tillegg til å ta til orde for at iskanten bør flyttes lengre sørover, vedtok fylkeslaget vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og varig vern av Barentshavet nord. Betingelsen for å flytte iskanten var at det ikke skal påvirke allerede gitte konsesjoner.

Ingen petroleumsdebatt

Tina Bru på sin side er opptatt av at diskusjonen om iskanten ikke er et klimaspørsmål eller en debatt om nye områder skal åpnes for petroleumsproduksjon, men en forvaltningsplan.

– Når vi nå skal finne løsninger på dette, handler det om det forvaltningsplaner alltid har handlet om; som er hvordan klarer vi å sikre bærekraft med miljø, natur og næringsutvikling. Dette er ingen diskusjon om vi skal åpne for nye områder for petroleumsleting. I denne prosessen er jeg opptatt av at vi ikke griper inn i tidligere tildelte konsesjoner på norsk sokkel. Det er min bærebjelke av hensyn til forutsigbarhet fra myndighetenes side og de som driver aktivitet på norsk sokkel, slår Bru fast.

Olje- og energiminister Tina Bru støtter Ståle Kyllingstad i synet på at oljeskam er et meningsløst ord i klimadebatten. Foto: Kristian Jacobsen

Oppgjør med oljeskam

Mandag innledet den ferske olje- og energiministeren Offshore strategikonferansen på Clarion Hotel Energy i Stavanger. På konferansen går ord som bærekraft, bærekraft, bærekraft, omstilling og teknologiutvikling igjen.

Før henne var IKM-sjef Ståle Kyllingstad på scenen hvor han forsøkte å ta et oppgjør med bruken av ordet oljeskam.

– Oljeskam er faktisk totalt meningsløst, sa Kyllingstad.

Han minnet videre om at det i oljesammenheng er bare 5 prosent knyttet til produksjon, mens 95 prosent av utslippene skjer via forbruk av produktene. Dermed mente han det er riktigere å snakke om en forbruksskam. For han var klar på at bransjen selv tar ansvar – også i klimasammenheng.

– Vi har et samfunnsansvar vi som er i denne bransjen vi også. Vi kan ikke melde oss ut. Men dette ansvaret tar vi, slo Ståle Kyllingstad, før han understrekende la til:

– Vi skal ikke skjemmes av vår industri.

Minister Tina Bru kan være enig med Kyllingstad.

– Det bidrar på ingen måte positivt til en veldig komplisert debatt. Handler om hvordan å stå i samspillet mellom å nå klimamålene våre og ha produksjon av olje og gass. Generelt liker jeg ikke den type debatt hvor det lages stråmenn og fiendebilder for å få fram poengene sine. Det må gå an å føre en mer konstruktiv samtale, og jeg syns det er urettferdig mot alle de som går på jobb i denne næringen, sier Tina Bru.

– Massivt ned i utslipp

Fra talerstolen påpekte hun at «vi ikke kan fortsette som før», noe hun utdyper til Aftenbladet:

– Hele verden må forholde seg til at vi skal massivt ned i utslipp av klimagasser. Vi har mål om å være på tilnærmet null i 2050, det vil ha konsekvenser for alle, inkludert Norge. Hvis verden lykkes med den store energiomstillingen som må til, vil det også være et mindre behov for olje og gass i det bildet. Det vil selvfølgelig påvirke land som oss som produserer den energien. Nettopp derfor er det så viktig at næringen gjør de tiltakene den nå gjør for å redusere egne utslipp, sier Bru.

Hun legger til at da vil nok mange si at det er meningsløst fordi utslippene hovedsakelig skjer når olje forbrennes. Men:

– Tross alt er denne utfordringen så enorm at ethvert utslippskutt er bra uansett, sier Bru og påpeker at med en moden sokkel vil framtiden for olje- og gassindustrien bli annerledes enn den har vært.

