Equinor leverer betraktelig svakere resultater enn for samme periode i fjor. Foto: Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Milliardfall for Equinor i andre kvartal

Selskapet leverer svakere enn ventet. Lavere priser på olje og gass og høy vedlikeholdsaktivitet er blant hovedårsakene.

Publisert Published on 25.07.2019 07:29

Torsdag la Equinor frem resultatene fra andre kvartal.

Selskapet leverer betraktelig lavere tall enn i samme kvartal i fjor.

Equinors justerte driftsresultat er på 3,15 milliarder dollar i andre kvartal, ned fra 4,31 milliarder dollar for samme periode i fjor, noe som var det beste resultatet selskapet hadde hatt siden 2014.

Svakere enn ventet

Det var på forhånd ventet at svake gasspriser og lavere oljepris ville tynge Equinors resultater. Analytikerne som følger selskapet spådde på forhånd et justert driftsresultat på 3,4 milliarder dollar, ifølge E24. Dermed er tallene ti prosent svakere enn ventet.

Justert driftsresultat etter skatt var 1,13 milliarder dollar, ned fra 1,7 milliarder dollar i samme periode i fjor.

På forhånd var det ventet et resultat etter skatt på 1,24 milliarder dollar, følge tall samlet inn av Infront for TDN Direkt.

Produksjon på samme nivå som i fjor

Selskapet hadde en samlet egenproduksjon på 2,012 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal, på nivå med samme periode i fjor da produksjonen lå på 2,03 millioner fat per dag.

– Vi leverer gjennomgående solid drift og opprettholder høy produksjon i et kvartal med lavere råvarepriser og høy vedlikeholdsaktivitet. Jeg er tilfreds med at vi viser fortsatt tydelig kostnadsfokus og sterk kapitaldisiplin. Sammen med effektiv prosjektgjennomføring, gjør dette at vi kan redusere vår guiding for organiske investeringer for 2019 til 10–11 milliarder dollar, sier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor, i en pressemelding.

Tidligere denne måneden kunngjorde Equinor at selskapet selger en aksjepost på 16 prosent i svenske Lundin Petroleum, og økte dermed sin direkte eierandel i Johan Sverdrup-feltet til 42,6 prosent.

Equinor har besluttet å betale et utbytte på 0,26 dollar per aksje for andre kvartal.