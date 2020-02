Espen Norheim er partner i EY. I bakgrunnen analytiker Daniel Hagtvedt. Foto: Pål Christensen

Oppturen i oljeservice ble mye kraftigere enn ventet

Oljeleverandørene økte inntektene med 14 prosent i fjor. Torsdag presenterer Equinor tall som blir avgjørende for aktiviteten framover.

Publisert Published on 06.02.2020 08:40

Oljekrisen som startet i 2014, ble spesielt brutal for leverandørbedriftene i næringen. Mer enn 35.000 arbeidsplasser forsvant under nedturen – de fleste i oljeservice.

Men nå har vinden snudd. Bunnen ble nådd i 2017, og de to siste årene har det blitt vekst. I 2019 økte den samlede omsetningen i leverandørleddet med 14 prosent, ifølge en fersk rapport fra revisjons- og rådgivningsselskapet EY.

– Det var overraskende. Vi visste at 2019 ville gi et etterlengtet løft, men ikke at det skulle gå så bra, sier EY-partner Espen Norheim, som har hatt ansvaret for oljeserviceanalysen de siste ti årene.

Foto: Viktor Klippen

Hyller Rosenberg Worley Parsons

Da fjorårets rapport ble lagt fram, ble det estimert en vekst på 8 prosent i 2019. Men når året nå er over, anslår altså EY at det ble et hopp på 14 prosent.

Om lag 1100 bedrifter er undersøkt. Rosenberg Worley Parsons i Stavanger er blant bedriftene Norheim er aller mest imponert over. Selskapet tredoblet i forrige regnskapsår inntektene til over tre milliarder kroner. Resultatet før skatt ble 228 millioner kroner.

– Vi har nå 15 ulike prosjekter på gang her ved verftet, og tre av dem er milliardkontrakter, sa Rosenberg-sjef Jan T. Narvestad til Aftenbladet da resultatet ble kjent i forrige uke. Han la til at verftet nå har arbeid ut 2022.

EY, eller Ernst & Young som det het da, var rådgiver da Rosenberg ble solgt til australske Worley i 2013.

– At bedriften skulle levere så høy omsetning nå, lå ikke i vår kalkyle, medgir Espen Norheim.

Rosenberg-sjef Jan T. Narvestad kan se tilbake på et svært godt år. Foto: Fredrik Refvem

Comeback for rigg

I det hele tatt var det de store verftene, bedriftene som bygger plattformdekk og andre store konstruksjoner, som drev den høye veksten i fjor.

– Det skyldes at store oljeprosjekter som Johan Sverdrup og Johan Castberg har vært under utbygging. Men også at mange av disse bedriftene har fått godt fotfeste i nye markeder, spesielt havvind, sier Norheim.

Også riggselskapene, som gjorde comeback etter mange svært tøffe år, var blant dem som bidro sterkt til oppturen.

Norheim minner om at analysen er et gjennomsnitt av en rekke ulike bedrifter.

– Bransjen som helhet er ikke friskmeldt. For mange er det fortsatt tøft å drive butikk i olje og gass, sier han.

Nå er det spesielt offshorerederiene som sliter. Kombinasjonen av skyhøy gjeld og mange skip uten arbeid har skapt store problemer.

Storutbyggingen Johan Sverdrup har bidratt til veksten de siste årene. Foto: Jon Ingemundsen

Fall neste år

Selv om det har blitt opptur for flertallet av oljeservicebedriftene, er lønnsomheten fortsatt en utfordring. Leverandørene hadde dårlige kort på hånden under krisen og måtte godta kontrakter til lave priser. Det gir fortsatt svak inntjening for mange.

– Prisnivået er ikke bærekraftig. Lønnsomheten går i riktig retning, men det går sent, sier Norheim.

I år skal veksten fortsette for oljeleverandørene, men ikke med samme bratte kurve som i fjor. Ifølge EYs estimater ligger det an til en samlet omsetningsvekst på 2 prosent.

Deretter skal det falle litt igjen. Det meste tyder nemlig på at 2019 og 2020 blir toppen for denne gang.

– Det henger blant annet sammen med at store prosjekter avsluttes, sier Norheim.

Likevel blir det ikke snakk om et kraftig fall – bare noen få prosent. Noen nedtur som under oljekrisen er det ikke snakk om.

– Vi skal ikke inn igjen det vi har kommet ut av nå. Det er det svært lite som tyder på, sier Norheim.

Equinor er avgjørende

I januar publiserte SR-Bank sitt årlige konjunkturbarometer. De overordnede linjene sammenfaller med EY-rapporten

– Vår resultater er nok litt mer optimistiske. Det skyldes hovedsakelig at bedriftene blir større internasjonalt og at de finner arbeid i nye markeder som fornybart, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen.

– Begrepet oljeservice er ikke så definerende lenger. Nå kan vi heller snakke om energiservice, legger han til.

Torsdag presenterer Equinor 2019-resultat og framtidsplaner på sin kapitalmarkedsdag i London. Det har stor betydning for leverandørene.

– Det er vanskelig å overvurdere betydningen av hva Equinors planer betyr for leverandører og industri, sier Knudsen.

I 2018 kjøpte Equinor varer og tjenester for 142 milliarder kroner. 95 milliarder gikk til norske leverandører.

Knudsen peker på at selskapet satser betydelig både i utlandet og på fornybar energi.

– Her har industrien store muligheter til å bli med Equinor ut i verden og inn i nye markeder, sier han.