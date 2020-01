Paul McCafferty. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Equinor tildelt nye letelisenser på australsk sokkel

– Tildelingen utvider vår posisjon i Australia, sier Equinors direktør for internasjonal offshore-leting.

Publisert Published on 10.10.2019 08:44

Equinor er tildelt et leteareal i det nordlige Carnarvon-bassenget utenfor kysten av Vest-Australia, melder selskapet torsdag.

Selskapet har en eierandel på 100 prosent i den nye letelisensen, WA-542-P.

– Vi er fornøyd med denne tildelingen, som utvider vår posisjon i Australia med en letemulighet i et påvist basseng, sier Paul McCafferty, Equinors direktør for internasjonal offshore-leting.

Letearalet ligger vest for det nylige oljefunnet Darado, og dekker hele 4815 kvadratkilometer, om lag 100 kilometer fra den australske kysten.

– Et interessant nytt væskefylt område er oppdaget i denne delen av Australias nordvestlige sokkel, og vi ser fram til å vurdere potensialet i vår nye lisens, sier McCafferty i en uttalelse.

Arbeidsprogrammet for blokken omfatter geologiske og geofysiske studier, reprosessering av seismiske data og ny innsamling av 3D-seismikk, heter det i meldingen.

Fra før er Equinor operatør for lisensene EPP39 og EPP40 i Ceduna-bassenget i Australbukta utenfor den australske sør-kysten.

Boreplanene for disse lisensene har tidligere møtt stor motstand. I slutten av april leverte Equinor inn sin miljøplan til australske myndigheter, hvor de ønsket å lete etter olje og gass i Australbukta. Dette ble møtt med høylydte protester, i frykt for at olje- og gassutvinning skal gi miljøødeleggelser i området.