Her fra da gassmodulen ble løftet på plass i vår. Foto: Bo B. Randulff / Equinor

Denne modulen vil øke produksjonen fra Fram-feltet

En ny gassmodul på Troll C-plattformen skal bidra til å framskynde og øke produksjonen fra feltet med «betydelige og lønnsomme volumer», ifølge Equinor.

Publisert Published on 11.02.2020 09:14

I mai ble den nye gassmodulen løftet på plass på Troll C-plattformen i NORDSJØEN.

Det skjedde etter at partnerne i Fram-lisensen i 2017 besluttet å investere om lag 1 milliard kroner for å øke gassbehandlingskapasiteten på Troll C med 3,5 millioner standard kubikkmeter per dag.

Fram-feltet er et olje- og gassfelt som er knyttet opp til Troll C-plattformen (se faktaboks).

Fakta Fram-feltet Fram er et olje- og gassfelt i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 20 kilometer nord for Troll.

Feltet omfatter flere forekomster og er delt opp i to utbyggingstrinn Fram Vest og Fram Øst. Begge er bygget ut med to brønnrammer hver og er koblet opp mot Troll C.

Brønnstrømmen fra Fram transporteres via rørledning til Troll C for behandling, og oljen transporteres videre til Mongstad. Gassen eksporteres via Troll A til Kollsnes.

Rettighetshavere på feltet er Equinor (45%), Vår Energi AS (25%), Neptune Energy Norge AS (15%) og Idemitsu Petroleum Norge AS (15%).

Skal videreutvikle feltet

– Gassmodulen sikrer akselerert gassproduksjon og kapasitet i Fram-lisenesen for eksisterende og nye brønner i Fram, og for oss derfor god verdiskapning på kort sikt. Samtidig gir gassmodulen potensial for å trekke inn nye fremtidige funn, sier Gunnar Nakken, direktør for Drift Vest i Equinor.

Investeringen er ifølge Equinor et viktig ledd i å videreutvikle Troll C som et knutepunkt for området.

Modulen på drøyt 400 tonn ble bygget av Aibel i Haugesund, mens prosjekteringen ble gjort av Aibel i Bergen.

– Dette er et spennende område. På vegne av Fram-lisensen gjorde vi et av de største funnene på norsk sokkel i 2019 her, Echino Sør. I tillegg har vi flere prospekter som vi vurderer for boring, sier Nakken.

Gitt 110 milliarder i inntekter

Totalt har 300 personer vært involvert i prosjektet.

– Prosjektet var svært viktig for sysselsetning i en tid da få nye kontrakter ble tildelt, og det er levert uten alvorlige hendelser og innenfor kostnadsestimatene, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

I 2018 opplyste Equinor at feltet har gitt totale inntekter på 110 milliarder kroner siden oppstarten i 2003.

Opprinnelig ble det antatt at feltet ville ha en levetid til 2023, men ifølge oljeselskapet vil feltet ha produksjon frem til minst 2030.