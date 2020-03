900 personer er blir permittert fra Beerenberg, som har sitt hovedkontor i Bergen. Foto: Tor Høvik More

Beerenberg permitterer 900 ansatte

Fallet i aktiviteten gjør at selskapet må permittere 70 prosent av arbeidsstyrken på ubestemt tid.

Oljeserviceselskapet Beerenberg melder tirsdag kveld at de permitterer 900 av de totalt 1300 ansatte i selskapet.

– Fallet i aktiviteten, som kommer som følge av tiltakene som er innført for å begrense virusutbruddet, fører til at vi dessverre er nødt til å permittere 900 personer, sier kommunikasjonsdirektør Ole Klemsdal i Beerenberg.

Rammer ansatte i hele landet

Han opplyser at permitteringene rammer alle deler av selskapet. Beerenberg har hovedkontor i Bergen, men mye av virksomheten er ute på norsk sokkel og på forskjellige landanlegg. Dermed rammes ansatte i hele landet.

Kommunikasjonsdirektør Ole Klemsdal i Beerenberg. Foto: Beerenberg. More

Ettersom virussituasjonen er uavklart, tas de ansatte ut i permisjon inntil videre.

– Vi forholder oss til situasjonen slik den utvikler seg. Samtidig håper vi selvfølgelig at vi kan gå tilbake til normal drift så raskt som mulig, sier Klemsdal.

Aldri vært flere permitteringer

Den siste tiden har permitteringene strømmet inn i oljebransjen, i likhet med i mange andre bransjer. Ifølge LO har antallet permitterte aldri vært så høyt siden ordningene ble innført.

Tirsdag varslet Kaefer Energy permittering av opp mot 1500 medarbeidere. Samtidig sendte Rosenberg ut permitteringsvarsel til sine rundt 1000 ansatte. I helgen meldte Stavanger Aftenblad at samtlige 6000 ansatte i Aker Solutions hadde fått varsel om mulige permitteringer. Det samme hadde 3000 ansatte i Aibel.

Torsdag forrige uke ble det klart at Equinor kutter i aktiviteten på norsk sokkel. Tirsdag ble det klart at selskapet oppretter krisestab for å håndtere virusutbruddet.