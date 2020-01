Arkivfoto: The Wilderness Society

Equinor-godkjenning utfordres i Australia

Interessegruppen The Winderness Group mener Equinor ikke involverte relevante parter før de fikk godkjent boring i Australbukta.

Publisert Published on 22.01.2020 08:19

The Wilderness Society tar rettslige skritt mot Australias oljemyndighet NOPSEMA, etter at Equinor fikk godkjenning til å bore etter olje i Australbukta i desember, skriver australske ABC News.

Equinors planer i Australbukta har utløst flere protester, blant annet i Oslo. Godkjenningen var ifølge The Guardian den andre av fire nødvendige godkjenninger, og også den vanskeligste å oppnå.

The Wilderness Society mener oljeselskapet ikke involverte “viktige og relevante parter”, slik reguleringen på området krever.

Equinor skal ifølge gruppen ikke ha involvert verken de eller andre miljøorgansisasjoner i planene. Gruppen anklager videre selskapet for å ikke ville konsultere urfolksgrupper eller lokale myndigheter.

“Presedensen som har blitt satt av NOPSEMAs godkjenning av Equinors plan betyr at miljøgrupper, tradisjonelle eiergrupper, og lokale myndigheter ikke er relevante folk å konsultere med”, sier Peter Owen, leder for The Wilderness Society.

En talskvinne for Equinor sier til The Guardian at det ikke er passende for Equinor å kommentere på et spørsmål som skal opp for domstolene”. Nicholas Page, talsperson for NOPSEMA, sier de ikke kunne kommentere ytterligere på dette tidspunktet.