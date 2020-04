Russlands president Vladimir Putin og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman Foto AP Photo / Pablo Martinez Monsivais More

Oljeprisen kraftig opp før dramatisk Opec-møte: – Det er en litt vel høy optimisme

Råvareanalytiker tviler på at oljelandene vil løse krisen med en kuttavtale. I oljemarkedet kommer det et massivt overskudd av olje de neste to månedene, advarer Rystad Energy.

Asgeir Aga Nilsen / E24

Publisert Published on 07.04.2020 13:54

– Min opplevelse er at det er en litt vel høy optimisme. Jeg tror prisene skal falle tilbake igjen, sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB.

Oljeprisen har steget kraftig på håp om at oljeprodusenter i og utenfor Opec vil lande en avtale som redusere olje fra markedet som er i full krise.

Den foreløpige planen er et møte torsdag i den utvidede gruppen kalt Opec+, som består av Opec-land og samarbeidsland som Russland.

Ifølge Bloomberg kan det også bli et møte mellom energiministrene i G20-landene på fredag.

– Jeg tror ikke produksjonskuttavtalen blir tilstrekkelig nok. Det er fortsatt utrolig mange løse tråder, sier Schieldrop.

– Det er langt fra garantert at det blir noen avtale, og selv om det blir en avtale vil vi fortsatt ha et overskudd i oljemarkedet, sier han.

Oljeprisen falt fra rundt 60 dollar per fat i februarm til 23 dollar fatet på det laveste i slutten av mars. Deretter har prisen steget nesten 50 prosent til 34 dollar per fat.

Bjarne Schieldrop i SEB. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix More

Anslår kollaps i etterspørsel

– Etter vårt syn, ut fra bølgen av optimisme reflektert i oljeprisen de siste dagene, tar markedet fortsatt ikke inn over seg alvorlighetsgraden i tilbudsproblemet som kommer i april og mai, sier analysesjef Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy.

Oljeforbruket i verden har ligget på rundt 100 millioner fat per dag, men svikten i etterspørsel fra blant annet fly og kjøretøy utgjør så mye som 28 millioner fat om dagen i april og 21 millioner fat per dag i mai, ifølge Rystad.

Grunnen til kollapsen er viruskrisen, som har barbert etterspørselen etter olje. På toppen av dette gikk Saudi-Arabia og Russland til priskrig.

Frykten er at verdens oljelagre raskt blir fylt opp, med en fullstendig kollaps i prisene som resultat.

– Styrker sannsynligheten for avtale

Mange oljeprodusenter må nå uansett kutte, fordi oljeproduksjonen nå er altfor stor i forhold til konsumet, påpeker Schieldrop.

– Det er mange som har fått erfare allerede at de klarer ikke å få transportert produksjonen. Rørledninger er fulle og mellomlagre er fulle på mange lokale steder, sier Schieldrop.

– Gitt at du kommer i møtet med Opec+, og vet at du uansett må kutte, kan du like gjerne gå med på en avtale med Opec+. Men egentlig er det ikke overlagte kutt, det er bare noe som skjer av seg selv. Det styrker sannsynligheten for at det blir en eller annen avtale, sier han.

Analytikerens vurdering er et avtalt kutt på i beste fall 10 millioner fat per dag, målt mot et mulig overskudd på opp mot 30 millioner fat om dagen.

– Vi vil likevel ha et voldsomt overskudd, stigende lager og fortsatt økende trykk nedover på prisene. Det er noe av det store problemet her.

En kuttavtale avhenger av både landene som er med Opec-samarbeidet og de oljeprodusentene i G20 som i dag står utenfor blir med, tror Schieldrop.

Han trekker frem det politiske spillet i oljemarkedet.

– Det er et politisk trykk fra Donald Trump. For Russland og Saudi-Arabia er det fornuftig å kunne si at «vi har tilbudt oss å kutte, men det er ingen andre som er villige til å kutte tilsvarende og tilstrekkelig sammen med oss – det er ikke vår skyld at denne avtalen falt fra hverandre».

– Ferdig med å jage pris

Schieldrop tror Saudi-Arabia uansett har lagt om strategien på lengre sikt, fra pris til volum etter det forrige Opec-møtet, og at det innebærer lave priser i tiden fremover.

– Russland ga tydelig beskjed på møtet 6. mars, at de er ferdig med å jage pris ved å kutte produksjonen. Da kan ikke Saudi-Arabia kjøre det løpet alene.

– For alle de sterke spillerne så er egentlig dette en mulighet til å se de svake spillerne kaste kortene. Hvis man nå kutter, og redder de svake spillerne, hvordan komme man da tilbake i markedet med større volumer etterpå, sier han.

