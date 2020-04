Foto: Equinor More

Norges oljeproduksjon falt etter tekniske problemer

Norges oljeproduksjon falt noe fra februar til mars, etter tekniske problemer på noen felt. Produksjonen var 4,4 prosent lavere enn ventet.

Kjetil Malkenes Hovland

E24

Publisert Published on 17.04.2020 11:15

Det viser ferske tall fra Oljedirektoratet.

Norge produserte 1,68 millioner fat råolje per dag, 328.000 fat NGL per dag og 27.000 fat per dag i mars.

Det er ned fra 1,76 millioner fat per dag i februar, og årsaken er tekniske problemer ved noen felt, ifølge direktoratet.

Råoljeproduksjonen er likevel opp 21 prosent fra samme måned i fjor, noe som blant annet skyldes oppstarten av kjempefeltet Johan Sverdrup i oktober 2019.

I løpet av måneden ble det solgt 10,7 milliarder kubikkmeter gass, som er 0,7 milliarder kubikkmeter mer enn i februar.

Lavere enn ventet

Produksjonen i mars ble dermed lavere enn ventet.

– Oljeproduksjonen er 4,4 prosent under Oljedirektoratets prognose for mars og 3,4 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2020, skriver Oljedirektoratet i en melding.

– De viktigste årsakene til at produksjonen i mars er lavere enn ventet er tekniske problem på noen felt, skriver direktoratet.

Produksjonen av råolje var på 1,39 millioner fat per dag i mars i fjor, og prognosen for mars i år var på 1,76 millioner fat per dag.

Høyere snitt enn i fjor

Samlet produksjon av olje, gass og andre produkter i årets første tre måneder er på 60,5 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter, som tilsvarer 380 millioner fat.

Det betyr at produksjonen i snitt har vært på drøye 4,22 millioner fat oljeekvivalenter per dag så langt i 2020.

For hele fjoråret var produksjonen på norsk sokkel til sammenligning på rundt 3,72 millioner fat per dag i snitt, ifølge tall fra Oljedirektoratets faktasider.