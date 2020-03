Foto: Terje Pedersen / NTB More

Aker BP kutter investeringene med 20 prosent: – Ekstremt utfordrende situasjon

Oljegiganten planlegger flere store kostnadskutt for årene som kommer, på grunn av koronakrisen.

Publisert Published on 23.03.2020 08:36

Aker BP oppdaterer investeringsprogrammet sitt for å sikre finansiering til å takle usikkerheten som kommer av koronakrisen, skriver oljekjempen i en melding mandag.

– Oljeindustrien er i en ekstremt utfordrende situasjon, sier Karl Johnny Hersvik, toppsjef i selskapet.

Hovedendringene til Aker BP er som følger:

Ikke-sanksjonert feltutviklingsprosjekter blir satt på pause. For 2020 representerer dette en reduksjon i kapitalinvesteringene på 20 prosent. For 2021-2022 blir reduksjonen på mellom 10 og 20 milliarder kroner.

Leteinvesteringene kuttes med 20 prosent i 2020, med videre reduksjoner planlagt for 2021 og 2022.

Produksjonskostnadene reduserer med 7 og 8 dollar per fatet, ned rundt 20 prosent fra tidligere estimater. Samtlige ikke-kritiske aktiviteter vil bli satt på pause.

Produksjonsestimatet for 2020 holder seg uendret på mellom 205 og 220 tusen fat per dag.

Utbyttepolitikken endres ikke, men vil revurderes.

– I Aker BP har vi jobbet systematisk over flere år med å øke effektiviteten, redusere kostnadene og bygge en betydelig portefølje med lønnsomme investeringsmuligheter. Med disse nye tiltakene vil Aker BP være svært forberedt på å møte en utfordrende markedsituasjon, og vi har de finansielle ressursene til å jakte nye verdirike vekstmuligheter, sier Karl Johnny Hersvik, toppsjefen i oljegiganten.

De planlagte kapitalinvesteringene for 2020 blir for det meste relatert til fase to av gigantfeltet Johan Sverdrup, Ærfugl-feltet, og fullførelsen av Valhall Flank West-prosjektet.

Samtidig reduserer selskapet produksjonskostnadene med 20 prosent. Samtlige aktiviteter som ikke er nødvendige for å opprettholde sikre og stabile operasjoner vil bli kansellert eller satt på vent.

– Vår største prioritet akkurat nå er sikkerheten til de ansatte, integriteten til våre operasjoner og den finansielle robustheten til selskapet. Vi gjør alt vi kan for å støtte samfunnets arbeid om å stanse spredningen av covid-19, sier Hersvik.

Selskapets hovedmål er å opprettholde stabil oljeproduksjon samtidig som de ansatte er trygge fra virusutbruddet.

En komplett guiding for året vil bli presentert under selskapets kvartalspresentasjon i mai.